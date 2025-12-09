Българската гайда и майсторството на гайдарското свирене официално вече са признати като част от световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Новината беше съобщена чрез публикация в социалната мрежа „Екс“ от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура.

„Нов запис в Списъка на #нематериалното културно наследство: Гайди и гайдарство в България: предаване на знания и умения, #България. Поздравления!“ – гласи официалното съобщение на ЮНЕСКО.

Решението е взето по време на 20-ата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, който заседава в Делхи, Индия, от 8 до 13 декември.

Признанието идва след националната номинация на България под заглавие „Гайди и гайдарско свирене в България – предаване на знания и умения“, която акцентира върху вековната традиция и устойчивото предаване на този занаят между поколенията.

„Нематериалното културно наследство е символ на културно участие, разнообразие и жизненост“, подчертава Кристоф Вулф, вицепрезидент на Германската комисия за нематериално културно наследство към ЮНЕСКО.

По време на сегашната сесия експертите разглеждат 54 номинации за вписване в Представителния списък, 11 предложения за спешно опазване, както и едно предложение за Регистъра на добрите практики.