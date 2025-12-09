НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          Официално: Българската гайда влезе в Списъка на културното наследство на ЮНЕСКО

          0
          56
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Българската гайда и майсторството на гайдарското свирене официално вече са признати като част от световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Новината беше съобщена чрез публикация в социалната мрежа „Екс“ от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура.

          „Нов запис в Списъка на #нематериалното културно наследство: Гайди и гайдарство в България: предаване на знания и умения, #България. Поздравления!“ – гласи официалното съобщение на ЮНЕСКО.

          - Реклама -

          Решението е взето по време на 20-ата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, който заседава в Делхи, Индия, от 8 до 13 декември.

          Признанието идва след националната номинация на България под заглавие „Гайди и гайдарско свирене в България – предаване на знания и умения“, която акцентира върху вековната традиция и устойчивото предаване на този занаят между поколенията.

          „Нематериалното културно наследство е символ на културно участие, разнообразие и жизненост“, подчертава Кристоф Вулф, вицепрезидент на Германската комисия за нематериално културно наследство към ЮНЕСКО.

          По време на сегашната сесия експертите разглеждат 54 номинации за вписване в Представителния списък, 11 предложения за спешно опазване, както и едно предложение за Регистъра на добрите практики.

          Гайдата влиза в световното наследство на ЮНЕСКО през декември Гайдата влиза в световното наследство на ЮНЕСКО през декември

          Българската гайда и майсторството на гайдарското свирене официално вече са признати като част от световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Новината беше съобщена чрез публикация в социалната мрежа „Екс“ от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура.

          „Нов запис в Списъка на #нематериалното културно наследство: Гайди и гайдарство в България: предаване на знания и умения, #България. Поздравления!“ – гласи официалното съобщение на ЮНЕСКО.

          - Реклама -

          Решението е взето по време на 20-ата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, който заседава в Делхи, Индия, от 8 до 13 декември.

          Признанието идва след националната номинация на България под заглавие „Гайди и гайдарско свирене в България – предаване на знания и умения“, която акцентира върху вековната традиция и устойчивото предаване на този занаят между поколенията.

          „Нематериалното културно наследство е символ на културно участие, разнообразие и жизненост“, подчертава Кристоф Вулф, вицепрезидент на Германската комисия за нематериално културно наследство към ЮНЕСКО.

          По време на сегашната сесия експертите разглеждат 54 номинации за вписване в Представителния списък, 11 предложения за спешно опазване, както и едно предложение за Регистъра на добрите практики.

          Гайдата влиза в световното наследство на ЮНЕСКО през декември Гайдата влиза в световното наследство на ЮНЕСКО през декември
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Мащабна акция на отряд „Кобра“ в София: Разследват финансирането на протестите от 1 декември

          Екип Евроком -
          Масирана полицейска операция се провежда днес на територията на столицата, като действията на органите на реда са фокусирани върху разкриването на схеми за незаконно...
          Политика

          Нидерландски съд блокира активи на оператора на „Турски поток“ заради искове, свързани с Крим

          Георги Петров -
          Окръжният съд в Амстердам е замразил активи на оператора на газопровода „Турски поток“ – South Stream Transport, след искове, подадени от украински предприятия за...
          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Бюджет 2026 е приет на първо четене в парламентарната комисия

          Никола Павлов -
          Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание прие на първо четене проекта за Държавен бюджет за 2026 година. Ресорната комисия одобри също така...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions