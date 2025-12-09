Българската гайда и майсторството на гайдарското свирене официално вече са признати като част от световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Новината беше съобщена чрез публикация в социалната мрежа „Екс“ от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура.
🔴 BREAKING— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) December 9, 2025
New inscription on the #IntangibleHeritage List: Bagpipes and bagpipe playing in Bulgaria: transmission of knowledge and skills, #Bulgaria🇧🇬.
Congratulations!https://t.co/xoL14QknFp #LivingHeritage pic.twitter.com/brgD5S5NZH
Решението е взето по време на 20-ата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, който заседава в Делхи, Индия, от 8 до 13 декември.
Признанието идва след националната номинация на България под заглавие „Гайди и гайдарско свирене в България – предаване на знания и умения“, която акцентира върху вековната традиция и устойчивото предаване на този занаят между поколенията.
„Нематериалното културно наследство е символ на културно участие, разнообразие и жизненост“, подчертава Кристоф Вулф, вицепрезидент на Германската комисия за нематериално културно наследство към ЮНЕСКО.
По време на сегашната сесия експертите разглеждат 54 номинации за вписване в Представителния списък, 11 предложения за спешно опазване, както и едно предложение за Регистъра на добрите практики.