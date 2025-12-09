НА ЖИВО
          Начало

          Олимпиакос ликува в Астана

          Гръцкият гранд прекъсна серия от 12 поредни загуби в гостувания

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Олимпиакос победи Кайрат с 1:0 като гост в мач от 6-ия кръг в основната фаза в Шампионската лига. 

          „Червено-белите“ имаха пълно превъзходство през целия двубой, но гол на португалеца Желсон Мартинш в 73-ата минута направи разликата в мача. 

          Силната игра на гръцкия гранд продължи, но удар на Аюб Ел Кааби срещна гредата в 79-ата минута, а пропуски направиха и Габриел Стрефеца и Желсон Мартинш.

          Олимпиакос прекъсна серията си от 12 поредни загуби в гостувания в Лигата и се намира на 26-то място в класирането с 5 точки.

          Кайрат Алмати има само една спечелена точка в досегашните си шест срещи от турнира. 

          

