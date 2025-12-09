Операторът на „Турски поток“ започна преместване от Нидерландия в Унгария

Операторът на подводния газопровод „Турски поток“ — компанията South Stream Transport (SST), регистрирана в Нидерландия — е започнала процес по преместване на централата си в Унгария. Това съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от „Ведомости“.

Сиярто коментира, че:

„Вчера някои се опитаха да разпространяват плашещи истории за компанията, която експлоатира газопровода ‘Турски поток’. А сега имаме добра новина: започна преместването на компанията.“

Той подчертава, че дейността на оператора не попада под каквито и да било санкции.

Арестът на активи в Нидерландия

На 8 декември окръжният съд в Амстердам наложи арест върху активите на SST по искане на украинската енергийна компания „ДТЕК Крименерго“, свързана с бизнесмена Ринат Ахметов.

До 2014 г. групата ДТЕК беше най-големият акционер в „Крименерго“, която снабдяваше с електроенергия Крим.

След анексирането на полуострова:

през 2015 г. властите в Крим обявиха предприятието за национализирано;

през 2017 г. беше създадена нова структура със същото име, получила цялата енергийна мрежа;

украинската компания „Крименерго“ премести юридическия си адрес в Киев.

Значение на решението

Преместването на SST в Унгария може да осигури на оператора по-благоприятна правна среда и да намали риска от бъдещи арести на активи, особено на фона на нарастващите съдебни искове, свързани с енергийната инфраструктура на Русия в Европа.