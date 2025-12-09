НА ЖИВО
          От ЦСКА зарадваха феновете си с календари

          Артикулите вече са налични в новия магазин на "червените" на улица "Солунска" 12 в София

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА пусна в продажба официалния клубен календар за 2026 година. Той е наличен в новия магазин на „червените“ на ул. „Солунска“ 12 в столицата. От клуба информират, че на разположение са три вида календари с различни размери.

          „Армейци,
          В продажба вече е официалният календар на ЦСКА за 2026 година!
          Календарите са налични в новия ни магазин на ул. „Солунска“ 12 в София, както и онлайн ТУК. Освен с големия еднолистов календар, можете да се сдобиете с работен – тип „пирамида“, и джобен.
          Бъди с Христо Янев и момчетата му през цялата 2026 година!
          САМО ЦСКА!“, написаха „червените“. 

