      вторник, 09.12.25
          Отряд „Кобра“ атакува заложни къщи в София: Търсят спонсорите на протестите от 1 декември

          Специализираният отряд „Кобра“ провежда мащабна полицейска операция на територията на София. Акцията е насочена към разкриване на схеми за финансиране на протестните действия, които се проведоха на 1 декември.

          В рамките на операцията органите на реда извършват щателни проверки на финансови институции и заложни къщи в столицата. Разследващите търсят връзка между паричните потоци в тези обекти и организацията на демонстрациите.

          Припомняме, че събитията от 1 декември бяха първоначално обявени като мирни демонстрации, насочени срещу правителството и параметрите на Бюджет 2026. Впоследствие обаче напрежението ескалира сериозно заради намесата на групи провокатори, което доведе до сблъсъци.

          Митов: МВР запази живота на гражданите и задържа провокаторите – политическата отговорност е на лидерите на протеста

          Правосъдие

          Доживотен затвор за жестоко убийство и разчленяване в София

          Никола Павлов -
          Според доказателствата по делото, подсъдимият е отнел живота на жертвата, нанасяйки му осем удара с чугунена метална гира. Случаят придоби широк обществен отзвук заради...
          Война

          Руската армия премина моста на Бахмутка в Северск

          Иван Христов -
          Руската армия е преминала моста през река Бахмутка в Северск и вече нейни части са забелязани в близост до сградата на 1-во училище в...
          Политика

          Сблъсък между Манол Пейков и Красимир Вълчев: Използват ли се родителски срещи срещу протеста?

          Никола Павлов -
          Напрежение възникна между народния представител от „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Манол Пейков и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Повод за...

