Специализираният отряд „Кобра“ провежда мащабна полицейска операция на територията на София. Акцията е насочена към разкриване на схеми за финансиране на протестните действия, които се проведоха на 1 декември.

В рамките на операцията органите на реда извършват щателни проверки на финансови институции и заложни къщи в столицата. Разследващите търсят връзка между паричните потоци в тези обекти и организацията на демонстрациите.

Припомняме, че събитията от 1 декември бяха първоначално обявени като мирни демонстрации, насочени срещу правителството и параметрите на Бюджет 2026. Впоследствие обаче напрежението ескалира сериозно заради намесата на групи провокатори, което доведе до сблъсъци.