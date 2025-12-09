Папа Лъв XIV: Мир без участие на Европа е нереалистичен

Опитите за постигане на мир в Украйна без участието на Европа са „нереалистични“, а планът на текущия президент на Америка Доналд Тръмп крие риск от „огромна промяна“ в трансатлантическия съюз.
Това заяви папа Лъв XIV, цитиран от АФП.
По думите му в някои интервюта се правят изказвания относно Европа, които:
Папата, който на 9 декември се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Кастел Гандолфо, посочи, че не е прочел изцяло последното американско предложение за прекратяване на войната с Русия, но частите, които е видял, будят тревога:
Тръмп задълбочи напрежението с Европа в интервю за „Политико“ от 9 декември, в което нарече континента „слаб“ и „разпадащ се“ поради миграцията и Украйна.
Американският план за прекратяване на войната буди все повече разногласия между Вашингтон и европейските столици, които се опасяват, че предложенията могат да принудят Киев да отстъпи територии на Москва.
Папа Лъв XIV подчерта:
И добави:
Относно поканата на Зеленски да посети Украйна, той заяви, че „се надява“, но уточни, че не може да посочи кога подобно посещение би било възможно.
