      сряда, 10.12.25
          Папа Лъв XIV: Мир без участие на Европа е нереалистичен

          Снимка: Angelo Carconi / БГНЕС
          Опитите за постигане на мир в Украйна без участието на Европа са „нереалистични“, а планът на текущия президент на Америка Доналд Тръмп крие риск от „огромна промяна“ в трансатлантическия съюз.

          Това заяви папа Лъв XIV, цитиран от АФП.

          По думите му в някои интервюта се правят изказвания относно Европа, които:

          „се опитват да разкъсат това, което според мен трябва да бъде много важен съюз днес и в бъдеще“.

          Папата, който на 9 декември се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Кастел Гандолфо, посочи, че не е прочел изцяло последното американско предложение за прекратяване на войната с Русия, но частите, които е видял, будят тревога:

          „Някои от частите, които съм видял, правят огромна промяна в това, което през много години беше истински съюз между Европа и Съединените щати.“

          Тръмп задълбочи напрежението с Европа в интервю за „Политико“ от 9 декември, в което нарече континента „слаб“ и „разпадащ се“ поради миграцията и Украйна.

          Американският план за прекратяване на войната буди все повече разногласия между Вашингтон и европейските столици, които се опасяват, че предложенията могат да принудят Киев да отстъпи територии на Москва.

          Папа Лъв XIV подчерта:

          „Да се търси мирно споразумение без включването на Европа в дискусиите, да кажем, е нереалистично.“

          И добави:

          „Войната е в Европа и мисля, че Европа трябва да бъде част от гаранциите, които търсим за сигурността днес и в бъдеще. За съжаление, не всеки разбира това.“

          Относно поканата на Зеленски да посети Украйна, той заяви, че „се надява“, но уточни, че не може да посочи кога подобно посещение би било възможно.

