      вторник, 09.12.25
          Война

          Първият лорд на адмиралтейството: Великобритания отстъпва Атлантика на Русия за първи път от края на Втората световна война

          Гуин Дженкинс
          Гуин Дженкинс
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Великобритания е близко до това, за първи път от края на Втората световна война да отстъпи доминацията над Атлантика на Русия. Това заяви Първият лорд на адмиралтейството, главнокомандващият Военноморските сили на Обединеното кралство, Гуин Дженкинс, цитиран от Sky News.

          „Предимството, на което се радвахме в Атлантика от края на Студената война, Втората световна война, е застрашено. Държим се, но не за дълго“, заяви военният.

          Той твърди, че Русия е инвестирала „милиарди“ във военноморските си способности, особено в Северния си флот, „въпреки милионите загубени животи и цената на нейното крещящо, незаконно нахлуване в Украйна“.

          „Трябва да увеличим усилията си или ще загубим това предимство. Не можем да позволим това да се случи“, подчерта той.

          През последните две години броят на руските нахлувания в британски води се е увеличил с 30%, включително „видимото присъствие“ на разузнавателни кораби като „Янтар“.

          Дженкинс заяви, че „Янтар“ е „само видимата част, но това не е, което ме тревожи най-много“.

          „Това, което ме тревожи най-много, е какво се случва под вълните“, подчертава той, отбелязвайки, че Обединеното кралство води война в „подводното бойно пространство“, използвайки нови технологии като автономни подводни планери, способни да откриват вражески подводници, и „Атлантически бастион“ – серия от автономни сензори, които ще се превърнат в „нашите очи и уши“.

