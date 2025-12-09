Пеевски: Казахме НЕ на омразата и ДА на демокрацията

Лидерът на „ДПС-Ново Начало“ Делян Пеевски заяви, че изминалият ден е бил „чудесен ден за българската демокрация“, в който гражданите ясно са заявили вярността си към евроатлантическия път на България и принципите на конституционния ред.

- Реклама -

В официално съобщение от пресцентъра на партията Пеевски подчерта:

„Днес бе чудесен ден за българската демокрация. Ден, в който заявихме мирно, но категорично, че никой не може да отклони нашата родина България от нейния евроатлантически път. Че демокрацията няма алтернатива и единствено с вота си хората могат да дават и отнемат властта – на избори.“

Той допълни, че посланията на протеста са били ясни:

„Днес казахме ‘НЕ на омразата!’, ‘ДА на демокрацията!’ Цяла България видя колко сме позитивни. Цяла България видя колко сме единни.“

Пеевски изрази благодарност към членовете, избирателите и симпатизантите на движението, подчертавайки тяхната сила и достойно поведение, които според него отново доказват ролята на ДПС като „най-отговорната и най-стабилната политическа сила в страната“.

„Благодаря ви, че не се поддадохте на провокации. Благодаря ви, че избрахте мира пред конфликта. Благодаря ви за мъдростта, за силата, за куража да защитим демокрацията така, както само ДПС умее – спокойно, категорично, с достойнство.“

В заключение Пеевски заяви, че поведението на протестиращите е било „урок по демокрация и любов към България“, и подчерта: