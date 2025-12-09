По-голямата част от Южна София остана без вода

Сериозна ВиК авария на ул. „Поп Евстатии Витошки“ в кв. Бояна доведе до мащабно спиране на водоснабдяването в южните части на столицата, съобщиха от „Софийска вода“.
От дружеството уточняват, че екипи работят по отстраняването на проблема, като засегнати са множество квартали и вилни зони.
Засегнати райони
- кв. Драгалевци
- кв. Киноцентъра
- кв. Бояна
- в.з. Беловодски път
- кв. Княжево
- с. Владая – зоната между ЖП линия София–Перник, ул. „Лесковец“, ул. „Войнишко въстание“, ул. „Любомир Миланов“, ул. „Акад. П. Стайнов“, ул. „Равнище“
- в.з. Приплат
- в.з. Килиите
Очаква се водоподаването да бъде постепенно възстановено след отстраняването на аварията.
