      вторник, 09.12.25
          По-голямата част от Южна София остана без вода

          Сериозна ВиК авария на ул. „Поп Евстатии Витошки“ в кв. Бояна доведе до мащабно спиране на водоснабдяването в южните части на столицата, съобщиха от „Софийска вода“.

          От дружеството уточняват, че екипи работят по отстраняването на проблема, като засегнати са множество квартали и вилни зони.

          „Подробна информация за хода на ремонтната дейност ще бъде публикувана на сайта на „Софийска вода“ и в мобилното приложение „Моята вода““, посочват от компанията.

          Засегнати райони

          • кв. Драгалевци
          • кв. Киноцентъра
          • кв. Бояна
          • в.з. Беловодски път
          • кв. Княжево
          • с. Владая – зоната между ЖП линия София–Перник, ул. „Лесковец“, ул. „Войнишко въстание“, ул. „Любомир Миланов“, ул. „Акад. П. Стайнов“, ул. „Равнище“
          • в.з. Приплат
          • в.з. Килиите

          Очаква се водоподаването да бъде постепенно възстановено след отстраняването на аварията.

