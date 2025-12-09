По-голямата част от Южна София остана без вода

Сериозна ВиК авария на ул. „Поп Евстатии Витошки“ в кв. Бояна доведе до мащабно спиране на водоснабдяването в южните части на столицата, съобщиха от „Софийска вода“.

От дружеството уточняват, че екипи работят по отстраняването на проблема, като засегнати са множество квартали и вилни зони.

„Подробна информация за хода на ремонтната дейност ще бъде публикувана на сайта на „Софийска вода“ и в мобилното приложение „Моята вода““, посочват от компанията.

Засегнати райони

кв. Драгалевци

кв. Киноцентъра

кв. Бояна

в.з. Беловодски път

кв. Княжево

с. Владая – зоната между ЖП линия София–Перник, ул. „Лесковец“, ул. „Войнишко въстание“, ул. „Любомир Миланов“, ул. „Акад. П. Стайнов“, ул. „Равнище“

в.з. Приплат

в.з. Килиите

Очаква се водоподаването да бъде постепенно възстановено след отстраняването на аварията.