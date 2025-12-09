Президентът Тръмп: Европа върви в някои неправилни посоки

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Европа трябва да бъде „много внимателна“ в развитието си, като изрази притеснения от посоката, в която континентът се движи на фона на продължаващата тема за масовата миграция.
Пред репортери Тръмп заяви:
Коментарът идва само дни след представянето на новата американска стратегия за сигурност, в която Старият континент беше критикуван заради миграционните политики и техните последици за обществения ред, икономиката и сигурността.
Изявлението на президента подчертава засиленото внимание на Вашингтон към европейските процеси и въздействието им върху трансатлантическата сигурност.
