Президентът Тръмп: Европа върви в някои неправилни посоки

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Европа трябва да бъде „много внимателна“ в развитието си, като изрази притеснения от посоката, в която континентът се движи на фона на продължаващата тема за масовата миграция.

Пред репортери Тръмп заяви:

„Вижте, Европа трябва да бъде много внимателна. Европа върви в някои неправилни посоки. Много е лошо, много лошо за хората. Не искаме Европа да се променя толкова много.“

Коментарът идва само дни след представянето на новата американска стратегия за сигурност, в която Старият континент беше критикуван заради миграционните политики и техните последици за обществения ред, икономиката и сигурността.

Изявлението на президента подчертава засиленото внимание на Вашингтон към европейските процеси и въздействието им върху трансатлантическата сигурност.