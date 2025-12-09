Прочут украински пилот на Су-27 загина по време на въздушен бой с руснаците

Прочутият украински ас подполковник Евгений Иванов е загинал по време на въздушен бой с руснаците на борда на самолет Су-27 над Източна Украйна, съобщиха украинските ВВС в Telegram.

„По обяд на 8 декември 2025 г. на източно направление, при изпълнение на бойна мисия на борда на самолет Су-27, загина подполковник Евгений Виталиевич Иванов, старши щурман на 39-та тактическа авиационна бригада“, се казва в изявлението.

Отбелязва се, че той е загинал в бой, но обстоятелствата се разследват.