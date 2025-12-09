Прочут украински пилот на Су-27 загина по време на въздушен бой с руснаците

Прочутият украински ас подполковник Евгений Иванов е загинал по време на въздушен бой с руснаците на борда на самолет Су-27 над Източна Украйна, съобщиха украинските ВВС в Telegram.
- Реклама -
„По обяд на 8 декември 2025 г. на източно направление, при изпълнение на бойна мисия на борда на самолет Су-27, загина подполковник Евгений Виталиевич Иванов, старши щурман на 39-та тактическа авиационна бригада“, се казва в изявлението.
Отбелязва се, че той е загинал в бой, но обстоятелствата се разследват.
Прочутият украински ас подполковник Евгений Иванов е загинал по време на въздушен бой с руснаците на борда на самолет Су-27 над Източна Украйна, съобщиха украинските ВВС в Telegram.
- Реклама -
„По обяд на 8 декември 2025 г. на източно направление, при изпълнение на бойна мисия на борда на самолет Су-27, загина подполковник Евгений Виталиевич Иванов, старши щурман на 39-та тактическа авиационна бригада“, се казва в изявлението.
Отбелязва се, че той е загинал в бой, но обстоятелствата се разследват.
да не Том Круз да е снимал новият ТъпГън?
И?
Що не се радвате, укропатриоти? Смъртта на руския екипаж ви хвърли в екстаз.
Къде е бил , боя…на Слънчев бряг , в дискотека ли…!?
Евгени Никифоров Е как къде? Малко преди Москва 😁😁😁
Още един при Бандера 😎 А името му е чисто „украинско“.
Mario Ivanovich има и руснаци да се бият срещу руската фашистка педерация и Путлер
Jacky Angel Спор няма. Еничарите са навсякъде, а и парите не миришат. Само черните чували са безплатни 😎
Имат ли още самолети 🙂
Stoyan Petrov Имат. F-ки те. Ама те не влизат в бой, че са много зян 😁. Затова и нашите не летят, така е сигурно че няма да паднат 😂😂😂
Mario Ivanovich питай иранците колко са зле F-ките
Jacky Angel Има Fки и Fки, ако ме разбираш 😎. Едните са модерни и силни. Другите са таралясници модел от миналия век, които пробутват на такива като нашите управници.
Stoyan Petrov дават им , но на онези бедните русначета дали им останаха не се знае..
Слава. Воинът си е воин когато защивата земята си
Philippe Chopov само,че земята е руска
Hristina Vacheva Скоро ще бъде пак. Като си вземат Одеса и отрежат излаза на Черно море на бандеровците.
Hristina Vacheva Както Татарстан Болгарска!
Тану Тува Монголска!
Грузия на Грузинците
Карелия на Финландците
Както Манчурия на Китайците
Всъщност какво е Русия? Княжество Москва или Киевска Рус?
Philippe Chopov Дудук, смазвай ските, че сезона почва. От геополитика не разбираш.
Mario Ivanovich мълчи бе сърбоман
Philippe Chopov Смазвай, смазвай. Да не ти ги намаже друг 😁😁😁
Mario Ivanovich Крий се зад клавиатурата. За разлика от теб поне съм Българин.
Philippe Chopov май си бълхарин, Българите са умни,
Doddo Ahmedov Чегеварата ли ти е идол? Няма да се учудя. още един болшевик
Hristina Vacheva руски е промитият ти мозък.
Philippe Chopov Съберете се жълтопаветните укродебили и станете герои за Усрайна. Като отидете да защитите земята и фашисткия решим там.
Veselin Kotov как е да лапаш червени п*шк*? Джуджето господар ли ти е?
Philippe Chopov Амбреаж, ти и твоите жълтопаветни приятелки сте по тая част лапкането.
Veselin Kotov не разбирам кои са жълтопаветниците? Аз съм Български националист, всички русороби са врагове на България . Да живее Генерал Колев. Мойте прадеди са трепили руснаци на Солунския Фронт!
Philippe Chopov Такива като теб, обратен гард и слава Усрайна. ТрепИли , доста неграмотно!
Veselin Kotov Неграмотно си написал и Украйна 😉 личи си че не знаеш къде е и какво става.
Тежко е да си от провинцията и тъп русороб
Philippe Chopov Тъп е тоя дето те е правил с опакото на ..я, Усрайна се се пише!
Veselin Kotov баща ти сигурно е бил тежък комунист че на тая възраст да си още толкова промит….
Какво майка му ли търси да се бие с Братушките един ФАШИС по малко това е ништо
Еее…иии ?!?
Да отложът на Пеевски протестите и национален траур в БЪЛХАРИЯ, Желязков знае ли
Един фашага по- малко!
КОЛКО МИ ПУКА ЗА УКРАЙНСКИЯ ПИЛОТ