НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Прочут украински пилот на Су-27 загина по време на въздушен бой с руснаците

          38
          299
          Украински Су-27
          Украински Су-27
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Прочутият украински ас подполковник Евгений Иванов е загинал по време на въздушен бой с руснаците на борда на самолет Су-27 над Източна Украйна, съобщиха украинските ВВС в Telegram.

          - Реклама -

          „По обяд на 8 декември 2025 г. на източно направление, при изпълнение на бойна мисия на борда на самолет Су-27, загина подполковник Евгений Виталиевич Иванов, старши щурман на 39-та тактическа авиационна бригада“, се казва в изявлението.

          Отбелязва се, че той е загинал в бой, но обстоятелствата се разследват.

          Прочутият украински ас подполковник Евгений Иванов е загинал по време на въздушен бой с руснаците на борда на самолет Су-27 над Източна Украйна, съобщиха украинските ВВС в Telegram.

          - Реклама -

          „По обяд на 8 декември 2025 г. на източно направление, при изпълнение на бойна мисия на борда на самолет Су-27, загина подполковник Евгений Виталиевич Иванов, старши щурман на 39-та тактическа авиационна бригада“, се казва в изявлението.

          Отбелязва се, че той е загинал в бой, но обстоятелствата се разследват.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Доналд Тръмп за Европа: Загниваща група страни със слаби лидери

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди Европа, наричайки я „загниваща“ група държави, водена от „слаби лидери“. Той направи това изявление в интервю пред POLITICO. Американският...
          Война

          Украински военен разкри тайната на снабдяването на ВСУ в Покровск

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са способни да доставят боеприпаси, храна и основни стоки на войските, държащи позиции срещу руската армия в Покровск. Това...
          Война

          Тръмп: Зеленски не е чел плана за мир, време е Украйна да проведе избори

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи редица интересни изявления в интервю пред Politico. По думите му, досега украинският държавен глава Володимир Зеленски не е...

          38 КОМЕНТАРА

              • Jacky Angel Спор няма. Еничарите са навсякъде, а и парите не миришат. Само черните чували са безплатни 😎

            • Stoyan Petrov Имат. F-ки те. Ама те не влизат в бой, че са много зян 😁. Затова и нашите не летят, така е сигурно че няма да паднат 😂😂😂

              • Jacky Angel Има Fки и Fки, ако ме разбираш 😎. Едните са модерни и силни. Другите са таралясници модел от миналия век, които пробутват на такива като нашите управници.

            • Philippe Chopov Съберете се жълтопаветните укродебили и станете герои за Усрайна. Като отидете да защитите земята и фашисткия решим там.

              • Veselin Kotov не разбирам кои са жълтопаветниците? Аз съм Български националист, всички русороби са врагове на България . Да живее Генерал Колев. Мойте прадеди са трепили руснаци на Солунския Фронт!

              • Veselin Kotov Неграмотно си написал и Украйна 😉 личи си че не знаеш къде е и какво става.

                Тежко е да си от провинцията и тъп русороб

              • Veselin Kotov баща ти сигурно е бил тежък комунист че на тая възраст да си още толкова промит….

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions