Възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и САЩ в сфери като инвестиции, отбрана и енергетика бяха във фокуса на срещата между президента Румен Радев и Кристофър Смит, заместник помощник държавен секретар на САЩ за Източна Европа. Разговорът се проведе в президентската институция като част от третата сесия на Стратегическия диалог между двете държави.

Българският държавен глава определи дискусията като ползотворна, подчертавайки в социалната мрежа „Екс“, че стратегическото партньорство разкрива „хоризонти за конкретни резултати“. Според Радев съвместните проекти могат да донесат ползи и за двете държави. По време на срещата бе споделена позицията, че сигурността и стабилността в региона са фундамент за икономическия растеж и привличането на инвестиции.

Президентът изтъкна географското предимство на България като ключов фактор за развитие на енергийна, транспортна и дигитална свързаност. В контекста на промяната в енергийната карта на Европа и намерението на ЕС за спиране на руския газ, Радев посочи перспективите за доставки на втечнен природен газ от САЩ чрез терминалите в Гърция и Турция. Той подчерта, че това би подпомогнало енергийната диверсификация на България и региона, а консолидирането на заявките може да доведе до по-ниски цени.

В сферата на отбраната държавният глава настоя за нов подход към модернизацията на Българската армия, основан на „задълбочаване на индустриалното сътрудничество със САЩ, в което да се включи активно и българската отбранителна индустрия“. Обсъдено беше и значението на партньорството за подобряване на обучението на военнослужещите.

Радев изрази очаквания за засилен американски инвестиционен интерес към българския сектор на информационните технологии и изкуствения интелект, където България разполага с висококвалифицирани кадри.

От своя страна Кристофър Смит заяви в рамките на Стратегическия диалог: