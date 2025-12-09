НА ЖИВО
          Румен Радев: Италианският бизнес е ключов за растежа и модернизацията на българската икономика

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Италианският бизнес има важен принос за растежа на българската икономика и развитието на нейната конкурентоспособност и модернизация.

          Това заяви държавният глава Румен Радев по време на церемония, на която удостои с Почетния знак на президента председателя на „Конфиндустрия България“ Роберто Санторели, съобщи БНТ.

          Сдружението, създадено през 2000 г., представлява италианските предприятия в България. Отличието беше връчено за приноса на Санторели към българо-италианските икономически отношения и за ползотворното сътрудничество с държавните институции в интерес на бизнеса и гражданите. На събитието присъства и посланикът на Италия у нас Марчело Апичела.

          Президентът Радев подчерта:

          „България и Италия са не само съюзници и партньори, а най-вече приятели.“

          Той отбеляза регулярните си срещи с президента Серджо Матарела, в рамките на които икономическото сътрудничество винаги е водеща тема.

          Италия е сред водещите търговско-икономически и инвестиционни партньори на България. За първото полугодие на тази година стокообменът между двете страни надхвърля 2,8 млрд. евро, а общият размер на италианските инвестиции у нас е над 4 млрд. евро. Радев подчерта, че тези инвестиции са ценни не само заради новите работни места, но и заради успешния модел на отношения между бизнес, общество и държава, който италианските компании въвеждат.

          Държавният глава поздрави ръководството на „Конфиндустрия България“ за активната работа още от началото на неговия президентски мандат и изрази признателност към Роберто Санторели за приноса му в бизнес делегациите, които съпровождат президента по време на посещения в чужбина.

          - Реклама -

