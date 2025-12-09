Румен Радев: Площадът е място за единение, а не за разделение

Президентът Румен Радев остро критикува управляващите, заявявайки, че те са „изобретили нов жанр – протест в подкрепа на властта“, който по думите му напомня на „старите манифестации“.

- Реклама -

Държавният глава подчерта, че подобни прояви не могат да скрият мащабното обществено недоволство, предаде репортер на БГНЕС.

По думите му българите са възмутени от арогантността и високомерието на властта, както и от провокациите, които според него „олигарсите организират, за да дискредитират протеста на свободните хора“.

„В момента службите и специализираните структури на МВР са впрегнати от същите тези олигарси срещу техните политически опоненти.“

Президентът определи това като груба злоупотреба с власт и предупреди, че за нея ще се търси отговорност.

Радев отправи силен призив към служителите на реда:

„Не петнете честта на пагона и не жертвайте професионалното си бъдеще заради хора, които утре ще ви зарежат и ще избягат със своите частни самолети.“

Той обвини политико-икономически кръгове, че се опитват да създадат етническо напрежение, и подчерта:

„България не е ничия бащиния. Тя е на всички българи – млади и стари.“

Президентът заяви, че площадът трябва да бъде място за единение, а не за разделение, и че всеки протест трябва да спазва закона и да помни своята цел – „вярата, че България на закона е възможна и че заедно сме по-силни от мафията“.

На въпрос дали подготвя собствен политически проект, Радев загадъчно отговори: