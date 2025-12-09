Румен Радев: Площадът е място за единение, а не за разделение

Президентът Румен Радев остро критикува управляващите, заявявайки, че те са „изобретили нов жанр – протест в подкрепа на властта“, който по думите му напомня на „старите манифестации“.
Държавният глава подчерта, че подобни прояви не могат да скрият мащабното обществено недоволство, предаде репортер на БГНЕС.
По думите му българите са възмутени от арогантността и високомерието на властта, както и от провокациите, които според него „олигарсите организират, за да дискредитират протеста на свободните хора“.
Президентът определи това като груба злоупотреба с власт и предупреди, че за нея ще се търси отговорност.
Радев отправи силен призив към служителите на реда:
Той обвини политико-икономически кръгове, че се опитват да създадат етническо напрежение, и подчерта:
На въпрос дали подготвя собствен политически проект, Радев загадъчно отговори:
Този вече тотално обърка плочата