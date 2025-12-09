НА ЖИВО
      вторник, 09.12.25
          Румен Радев: Площадът е място за единение, а не за разделение

          Снимка: БГНЕС
          Президентът Румен Радев остро критикува управляващите, заявявайки, че те са „изобретили нов жанр – протест в подкрепа на властта“, който по думите му напомня на „старите манифестации“.

          Държавният глава подчерта, че подобни прояви не могат да скрият мащабното обществено недоволство, предаде репортер на БГНЕС.

          По думите му българите са възмутени от арогантността и високомерието на властта, както и от провокациите, които според него „олигарсите организират, за да дискредитират протеста на свободните хора“.

          „В момента службите и специализираните структури на МВР са впрегнати от същите тези олигарси срещу техните политически опоненти.“

          Президентът определи това като груба злоупотреба с власт и предупреди, че за нея ще се търси отговорност.

          Радев отправи силен призив към служителите на реда:

          „Не петнете честта на пагона и не жертвайте професионалното си бъдеще заради хора, които утре ще ви зарежат и ще избягат със своите частни самолети.“

          Той обвини политико-икономически кръгове, че се опитват да създадат етническо напрежение, и подчерта:

          „България не е ничия бащиния. Тя е на всички българи – млади и стари.“

          Президентът заяви, че площадът трябва да бъде място за единение, а не за разделение, и че всеки протест трябва да спазва закона и да помни своята цел – „вярата, че България на закона е възможна и че заедно сме по-силни от мафията“.

          На въпрос дали подготвя собствен политически проект, Радев загадъчно отговори:

          „Ще го направя, когато най-малко го очаквате.“

