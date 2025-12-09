Руските подразделения от групировката „Юг“, които действат в района на Северск, са създали заплаха от тактическо обкръжение за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с настъпателните си действия. Това съобщи в своя Telegram канал във вторник, 9 декември, военният експерт Андрей Марочко, позовавайки се на собствени източници.

Той обясни, че успешните действия на руската армия в районите на населените места Закотное, Платоновка и Кирово (Свято-Покровское) в Донецка област са довели до разширяване на зоната за контрол и напредване в този район.

„Това ни позволи и да намалим пространството между нашите подразделения (Платоновка – Кирово) от 9 на 4 км. Така, западно от Северск, вече се очертават очертанията на огневи джоб“, заяви ветеранът.

Той подчерта, че ако украинските подразделения не бъдат изтеглени своевременно от Северск, те скоро могат да се окажат в тактическо обкръжение.