Руската армия премина моста на Бахмутка в Северск

Руската армия е преминала моста през река Бахмутка в Северск и вече нейни части са забелязани в близост до сградата на 1-во училище в центъра на града, съобщава Military Analytics.

Трябва да се отбележи, че присъствието на руски войски в центъра на Северск не означава, че този район на града е превзет. Нещо повече, дори в случай на пълномащабен пробив към центъра в източната част на града, Въоръжените сили на Украйна все още заемат блок от високи сгради в самите покрайнини. В момента това е основният отбранителен възел на украинската армия, който е обект на артилерийски обстрели от руските сили.