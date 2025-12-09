Докато вниманието на всички е насочено към битката за Гуляйполе, руската групировка войски „Восток“ продължава настъплението си в южната част на Днепропетровска област, пише „Рибар“. Подразделения на 36-та гвардейска отделна мотострелкова бригада са установили контрол над Остаповское, откъдето Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) преди това контраатакуваха към Даниловка и Нечаевка.

- Реклама -

След като са изразходвали силите си в настъплението, украинските части не са успели да удържат Остаповское. По този начин руските подразделения разшириха плацдарма си северно от река Янчур.

Освен това, по-нататъшното напредване по магистрала Р-85 на север става още по-вероятно, особено след като ВСУ активно изтънява собствените си отбранителни линии. Сега групировката „Восток“ е изправена пред възможността за нова битка в междуречен район – този път между Янчур и Волча.

Междувременно южният фланг на този фронт остава арена на тежки боеве —ТОС „Солнцепек“ от 35-та армия „Восток“ нанасят удари по ВСУ в центъра на Гуляйполе. Интересното е, че преди време в интернет започнаха да се разпространяват слухове за това, че руските въоръжени сили губят контрол над центъра на града, въпреки факта, че в момента той е обстрелван от артилерия.

Според „Рибар“ това се дължи на виртуалните успехи, които някои уж проруски уебсайтове приписват на руските въоръжени сили за рекламни цели. В действителност това само вреди на ситуацията за руската армия, давайки възможност на украинските ресурси да твърдят, че атаките са били отблъснати.