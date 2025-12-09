Руски удари предизвикаха екологична катастрофа в Черно море при Одеса

В резултат на две руски атаки срещу пристанищната инфраструктура в Одеса, водите на естуара Сухой са били подложени на широкомащабно замърсяване със слънчогледово олио, съобщава УНИАН.

Според природозащитници, първата атака е станала на 9 октомври 2024 г., когато ракетен удар е разрушила пристанищната инфраструктура. Това е довело до масивен разлив, като над 125 тона слънчогледово олио са се разлели в естуара Сухой. Инспекцията е изчислила екологичните щети на 10 900 368 000 гривни.

„Точно една година по-късно, на 9 октомври 2025 г., ситуацията се повтори. По-нататъшното разрушаване на същото съоръжение е причинило допълнителни екологични щети. Този път щетите са в размер на 2 745 890 000 гривни“, съобщи Държавната екологична инспекция на Украйна.

Агенцията отбеляза, че и двата инцидента показват, че съоръженията, свързани със съхранението и претоварването на вещества, способни да навредят на водните екосистеми, остават изключително уязвими във военни ситуации.

„Щетите по подобни съоръжения имат пряко въздействие върху морската и крайбрежната среда, създавайки допълнителни причинени от човека рискове за региона“, се казва в изявлението.