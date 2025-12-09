Премахването на изискването за американски визи за български граждани остава дългосрочен национален ангажимент и основен приоритет за страната. Тази позиция беше потвърдена по време на Третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, в която участие взеха ключови представители на държавното управление.
Росен Желязков очерта основните стълбове на двустранното сътрудничество.
На форума присъства и заместник-помощник държавният секретар за Европа и Евразия Кристофър Смит. Българският министър-председател акцентира върху геополитическата значимост на региона.
От своя страна американският представител даде висока оценка на партньорството.
