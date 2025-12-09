Премахването на изискването за американски визи за български граждани остава дългосрочен национален ангажимент и основен приоритет за страната. Тази позиция беше потвърдена по време на Третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, в която участие взеха ключови представители на държавното управление.

- Реклама -

Росен Желязков очерта основните стълбове на двустранното сътрудничество.

„Енергетиката, сигурността и отбраната, и двустранната търговия заемат ключово място в стратегическия диалог между двете държави“, заяви той.

На форума присъства и заместник-помощник държавният секретар за Европа и Евразия Кристофър Смит. Българският министър-председател акцентира върху геополитическата значимост на региона.

„България работи за укрепване на източния фланг на НАТО и целим ангажимента на САЩ за укрепване на черноморския регион“, посочи премиерът.

От своя страна американският представител даде висока оценка на партньорството.