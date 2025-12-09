САЩ съкращават издръжката на Украйна след изплащането на последните траншове от кредита на Г-7

САЩ ще намалят подкрепата си за Украйна, след като бъдат изплатени последните траншове от заема на Г-7, договорен миналата година, съобщава Politico.

- Реклама -

„По време на среща (с финансовите министри на Г-7 – бел. ред.) САЩ обявиха, че ще намалят подкрепата си за Украйна, след като бъдат изплатени последните траншове от заема на Г-7, договорен от администрацията на Байдън“, съобщи медията, позовавайки се на дипломат от ЕС.

Миналата година страните от Г-7 одобриха заем за Киев на стойност приблизително 50 милиарда долара, финансиран от постъпления от замразени руски активи.

Към 2 декември членовете на Г-7 вече са превели 34,8 милиарда долара на Украйна чрез тази схема.