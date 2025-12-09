НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          САЩ съкращават издръжката на Украйна след изплащането на последните траншове от кредита на Г-7

          2
          196
          Г-7
          Г-7
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          САЩ ще намалят подкрепата си за Украйна, след като бъдат изплатени последните траншове от заема на Г-7, договорен миналата година, съобщава Politico.

          - Реклама -

          „По време на среща (с финансовите министри на Г-7 – бел. ред.) САЩ обявиха, че ще намалят подкрепата си за Украйна, след като бъдат изплатени последните траншове от заема на Г-7, договорен от администрацията на Байдън“, съобщи медията, позовавайки се на дипломат от ЕС.

          Миналата година страните от Г-7 одобриха заем за Киев на стойност приблизително 50 милиарда долара, финансиран от постъпления от замразени руски активи.

          Към 2 декември членовете на Г-7 вече са превели 34,8 милиарда долара на Украйна чрез тази схема.

          САЩ ще намалят подкрепата си за Украйна, след като бъдат изплатени последните траншове от заема на Г-7, договорен миналата година, съобщава Politico.

          - Реклама -

          „По време на среща (с финансовите министри на Г-7 – бел. ред.) САЩ обявиха, че ще намалят подкрепата си за Украйна, след като бъдат изплатени последните траншове от заема на Г-7, договорен от администрацията на Байдън“, съобщи медията, позовавайки се на дипломат от ЕС.

          Миналата година страните от Г-7 одобриха заем за Киев на стойност приблизително 50 милиарда долара, финансиран от постъпления от замразени руски активи.

          Към 2 декември членовете на Г-7 вече са превели 34,8 милиарда долара на Украйна чрез тази схема.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия премина моста на Бахмутка в Северск

          Иван Христов -
          Руската армия е преминала моста през река Бахмутка в Северск и вече нейни части са забелязани в близост до сградата на 1-во училище в...
          Война

          Доналд Тръмп за Европа: Загниваща група страни със слаби лидери

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди Европа, наричайки я „загниваща“ група държави, водена от „слаби лидери“. Той направи това изявление в интервю пред POLITICO. Американският...
          Война

          Украински военен разкри тайната на снабдяването на ВСУ в Покровск

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са способни да доставят боеприпаси, храна и основни стоки на войските, държащи позиции срещу руската армия в Покровск. Това...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Пак неща от продължаващата клоунада сътворена за избиване и унищожаване на ПРАВОСЛАВНИЯТ НАРОД.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions