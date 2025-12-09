НА ЖИВО
          Сблъсък между Манол Пейков и Красимир Вълчев: Използват ли се родителски срещи срещу протеста?

          Снимка: Facebook
          Напрежение възникна между народния представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Манол Пейков и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Повод за задочния спор, разразил се чрез публикации в социалната мрежа Фейсбук, стана въпросът дали умишлено се насрочват родителски срещи за утрешния ден – 10 декември, който съвпада с планиран национален протест срещу властта от 18:00 часа.

          Според Манол Пейков има съмнителна координация в училищната система. Той сподели наблюденията си, че:

          „От вчера социалните мрежи буквално кипят от един и същ въпрос, повторен стотици пъти: и вас ли ви поканиха на спешна родителска среща в сряда вечерта? При това само с два дни предизвестие?…“

          Депутатът е убеден, че става дума за организирана кампания. По думите му някой нарежда масово „свикване на родителски срещи из цялата страна именно в сряда, 10 декември, в 18:30 часа – в точния ден и час на националния протест срещу управлението на Пеевски и Борисов!“.

          В позицията си Пейков прави аналогия с миналото:

          „Явно днес и ГЕРБ/Ново начало, като достойни наследници на ченгеджийската школа от онова време, са пуснали в действие същите тези прийоми…“

          Той заявява, че ще отправи официален въпрос към министъра относно това кой е инициаторът на тези събрания.

          Реакцията на министър Красимир Вълчев последва незабавно. В личния си профил той категорично отхвърли обвиненията, подчертавайки, че:

          „Никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи“

          и определи твърденията за саботаж като „откровена лъжа“.

          Министърът аргументира позицията си с данни за мащаба на системата, в която има близо 40 000 паралелки при около 160 учебни дни годишно:

          „За всяка паралелка се правят 3–4 родителски срещи на година… Средно 875 родителски срещи на ден. Те се правят по план и традиционно са най-много в началото на учебната година и през декември.“

          Вълчев завърши с призив към опонентите:

          „Спрете да правите политика на гърба на системата на образованието!“

