НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Семейството на Любо Пенев: Вашата любов и съпричастност ни държат изправени

          "Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка" - допълниха от обкръжението на Ел Голеадор

          0
          61
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Семейството на Любослав Пенев благодари за подкрепата към легендата на ЦСКА и националния отбор. В момента Ел Голеадор се лекува от онкологично заболяване в клиника в Германия.

          - Реклама -

          Новината за тежкото състояние на бившия кандидат за президент на БФС доведе до вълна от подкрепа, като в кампанията за набиране на средства се включиха както редица родни клубове, така и бившите клубове на Пенев в Испания – Валенсия, Атлетико Мадрид, Селта и Компостела.

          „До всички, които заставате до нас,

          От името на нашето семейство и на нашия Любо ви благодаря от цялото си сърце. В този най-тежък момент вашата любов и съпричастност ни държат изправени.

          Благодаря на Фондация ЦСКА за тяхната подкрепа, както и на всички хора от футбола, от спорта, от България и Испания, които се обединиха около него. Отборите, в които е оставил дълбока следа, и съперниците му на терена показаха истинска човечност.

          Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка.

          Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна за продължаващото му лечение в Германия“, се казва в съобщението от семейството на Любослав Пенев.

          Семейството на Любослав Пенев благодари за подкрепата към легендата на ЦСКА и националния отбор. В момента Ел Голеадор се лекува от онкологично заболяване в клиника в Германия.

          - Реклама -

          Новината за тежкото състояние на бившия кандидат за президент на БФС доведе до вълна от подкрепа, като в кампанията за набиране на средства се включиха както редица родни клубове, така и бившите клубове на Пенев в Испания – Валенсия, Атлетико Мадрид, Селта и Компостела.

          „До всички, които заставате до нас,

          От името на нашето семейство и на нашия Любо ви благодаря от цялото си сърце. В този най-тежък момент вашата любов и съпричастност ни държат изправени.

          Благодаря на Фондация ЦСКА за тяхната подкрепа, както и на всички хора от футбола, от спорта, от България и Испания, които се обединиха около него. Отборите, в които е оставил дълбока следа, и съперниците му на терена показаха истинска човечност.

          Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка.

          Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна за продължаващото му лечение в Германия“, се казва в съобщението от семейството на Любослав Пенев.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          БФС каза кои рефери ще ръководят срещите от турнира за Купата на България

          Николай Минчев -
          Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за осминафиналите от турнира за Купата на България. Двубоят между ЦСКА и Локомотив София в събота от 18:00...
          Футбол

          От ЦСКА зарадваха феновете си с календари

          Николай Минчев -
          ЦСКА пусна в продажба официалния клубен календар за 2026 година. Той е наличен в новия магазин на "червените" на ул. "Солунска" 12 в столицата....
          Футбол

          Арне Слот: Нямам идея дали Салах е изиграл последния си мач за клуба

          Николай Минчев -
          Старши треньорът на Ливърпул Арне Слот заяви на пресконференцията си преди гостуването на Интер в мач от шестия кръг на основната фаза в Шампионска...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions