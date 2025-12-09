Семейството на Любо Пенев: Вашата любов и съпричастност ни държат изправени

Семейството на Любослав Пенев благодари за подкрепата към легендата на ЦСКА и националния отбор. В момента Ел Голеадор се лекува от онкологично заболяване в клиника в Германия.

Новината за тежкото състояние на бившия кандидат за президент на БФС доведе до вълна от подкрепа, като в кампанията за набиране на средства се включиха както редица родни клубове, така и бившите клубове на Пенев в Испания – Валенсия, Атлетико Мадрид, Селта и Компостела.

„До всички, които заставате до нас,

От името на нашето семейство и на нашия Любо ви благодаря от цялото си сърце. В този най-тежък момент вашата любов и съпричастност ни държат изправени.

Благодаря на Фондация ЦСКА за тяхната подкрепа, както и на всички хора от футбола, от спорта, от България и Испания, които се обединиха около него. Отборите, в които е оставил дълбока следа, и съперниците му на терена показаха истинска човечност.

Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка.

Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна за продължаващото му лечение в Германия“, се казва в съобщението от семейството на Любослав Пенев.