          Силите за отбрана на Юга на Украйна: Руската армия щурмува Гуляйполе, опитва се да го обкръжи и да отреже гарнизона от логистика

          Гуляйполе
          Гуляйполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия продължава щурма на Гуляйполе. Сега руската пехота се опитва да отреже града от логистичните пътища в Запорожка област и да го обкръжи от изток и североизток, отбеляза говорителят на Силите за отбрана на Юга на Украйна Владислав Волошин, цитиран от „Зеркало недели“.

          По думите му, руснаците хвърлят приблизително десет управляеми авиобомби върху Гуляйполе град ежедневно.

          Волошин отбеляза, че в района на Орехов руските войски оказват натиск върху украинските военни позиции в районите на Плавни, Приморск и Степногорск. Руснаците също така активно напредват близо до Малая Токмачка и Малие Щербаки в опит да се приближат максимално до Орехов.

          Война

          Украинският офицер „Алекс“: ВСУ стабилизираха ситуацията в Днепропетровска област в сравнение с предните месеци

          Иван Христов -
          Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на фронта в Днепропетровска област се е стабилизирала донякъде в сравнение с предходните месеци – руската армия...
          Война

          Украински военен експерт: ВСУ държат до 50 процента от Покровск, но няма подобрение на ситуацията

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) удържат до 50 процента от територията на Покровск, но не се вижда подобрение на ситуацията на този участък от...
          Война

          Mash: Руските войски контролират изцяло Северск, казаци са влезнали сред първите в града

          Иван Христов -
          Северск в Донецка област е под пълния контрол на руските войски, а украинските части почти напълно са напуснали града, съобщи Telegram каналът Mash. Казашките...

          1 коментар

          1. Ако Зеления не подпише плана на Тръмп, украинците ще продължават да ядат бой. Ама много БОЙ

