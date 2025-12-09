Силите за отбрана на Юга на Украйна: Руската армия щурмува Гуляйполе, опитва се да го обкръжи и да отреже гарнизона от логистика

Руската армия продължава щурма на Гуляйполе. Сега руската пехота се опитва да отреже града от логистичните пътища в Запорожка област и да го обкръжи от изток и североизток, отбеляза говорителят на Силите за отбрана на Юга на Украйна Владислав Волошин, цитиран от „Зеркало недели“.
По думите му, руснаците хвърлят приблизително десет управляеми авиобомби върху Гуляйполе град ежедневно.
Волошин отбеляза, че в района на Орехов руските войски оказват натиск върху украинските военни позиции в районите на Плавни, Приморск и Степногорск. Руснаците също така активно напредват близо до Малая Токмачка и Малие Щербаки в опит да се приближат максимално до Орехов.
