      вторник, 09.12.25
          Силно земетресение разтърси Северна Япония: най-малко 10 ранени и временни прекъсвания на транспорта

          Снимка: БГНЕС
          Най-малко 10 души бяха ранени във вторник, след като мощно земетресение удари Северна Япония и предизвика вълни с височина до 70 см. По данни на Агенцията за управление на пожари и бедствия един човек е сериозно пострадал на остров Хокайдо.

          Според кореспондент на AFP в Хокайдо трусът е продължил около 30 секунди, достатъчно силен, за да разлюлее земята значително, докато алармите на смартфоните предупреждавали местните жители.

          Записи на живо показаха фрагменти от счупено стъкло, разпръснати по пътищата. В префектура Аомори около 2700 домакинства останаха без електричество, а службите получиха множество сигнали за пожари.

          NHK цитира служител от хотел в град Хачинохе, който съобщи, че има пострадали в района.

          Заради земетресението услугите на високоскоростния влак Шинкансен бяха временно спрени в част от региона, докато инженерите проверяваха релсовата мрежа за евентуални щети.

          Енергийната компания Tohoku Electric Power увери, че не са открити аномалии в атомните електроцентрали Хигашидори (Аомори) и Онагава (Мияги).

          Премиерът Санае Такаичи призова японците към повишено внимание.

          „Моля, слушайте информация от JMA или местните власти в продължение на около седмица и проверявайте дали мебелите са поправени… и бъдете готови да се евакуирате, когато усетите треперене“, заяви тя.

          Властите предупреждават, че в района са възможни допълнителни силни трусове през следващите дни.

