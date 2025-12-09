Медицинските сестри са доказани професионалисти и не бива да се спекулира с техния труд, заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Коментарът му пред журналисти в парламента дойде, след като бюджетната комисия прие на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

„Медицинските сестри са едни легални български жени, които са и майки и се трудят от години. Те са изградени професионалисти. Не е хубаво да се спекулира с техния труд“, подчерта министър Кирилов. - Реклама -

Запитан дали има възможност исканията на здравните специалисти за по-високи възнаграждения да бъдат удовлетворени, здравният министър обясни, че това зависи от финансовите разчети и експертната оценка на състоянието на хазната.