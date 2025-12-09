НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Силви Кирилов: Ще има възможност за по-високи заплати на медицинските сестри в Бюджет 2026

          0
          41
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Медицинските сестри са доказани професионалисти и не бива да се спекулира с техния труд, заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Коментарът му пред журналисти в парламента дойде, след като бюджетната комисия прие на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

          „Медицинските сестри са едни легални български жени, които са и майки и се трудят от години. Те са изградени професионалисти. Не е хубаво да се спекулира с техния труд“, подчерта министър Кирилов.

          - Реклама -
          След остри спорове: Бюджетът на НЗОК мина на първо четене в комисия След остри спорове: Бюджетът на НЗОК мина на първо четене в комисия

          Запитан дали има възможност исканията на здравните специалисти за по-високи възнаграждения да бъдат удовлетворени, здравният министър обясни, че това зависи от финансовите разчети и експертната оценка на състоянието на хазната.

          „Зависи от гледната точка. Има хора с финансово образование, които знаят цялата хазна. И те могат да преценят. Това, което е заделено като финансов ресурс и за което се борим от една година, там ще има възможност да бъдат увеличени трудовите възнаграждения“, уточни Силви Кирилов по повод разчетите в новия бюджет.

          Липса на кворум провали заседанието на здравната комисия за бюджета на НЗОК Липса на кворум провали заседанието на здравната комисия за бюджета на НЗОК

          Медицинските сестри са доказани професионалисти и не бива да се спекулира с техния труд, заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Коментарът му пред журналисти в парламента дойде, след като бюджетната комисия прие на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

          „Медицинските сестри са едни легални български жени, които са и майки и се трудят от години. Те са изградени професионалисти. Не е хубаво да се спекулира с техния труд“, подчерта министър Кирилов.

          - Реклама -
          След остри спорове: Бюджетът на НЗОК мина на първо четене в комисия След остри спорове: Бюджетът на НЗОК мина на първо четене в комисия

          Запитан дали има възможност исканията на здравните специалисти за по-високи възнаграждения да бъдат удовлетворени, здравният министър обясни, че това зависи от финансовите разчети и експертната оценка на състоянието на хазната.

          „Зависи от гледната точка. Има хора с финансово образование, които знаят цялата хазна. И те могат да преценят. Това, което е заделено като финансов ресурс и за което се борим от една година, там ще има възможност да бъдат увеличени трудовите възнаграждения“, уточни Силви Кирилов по повод разчетите в новия бюджет.

          Липса на кворум провали заседанието на здравната комисия за бюджета на НЗОК Липса на кворум провали заседанието на здравната комисия за бюджета на НЗОК
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сблъсък между Манол Пейков и Красимир Вълчев: Използват ли се родителски срещи срещу протеста?

          Никола Павлов -
          Напрежение възникна между народния представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Манол Пейков и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Повод за...
          Политика

          След остри спорове: Бюджетът на НЗОК мина на първо четене в комисия

          Никола Павлов -
          Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание одобри на първо четене ревизирания Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г....
          Политика

          Радев и Кристофър Смит набелязаха приоритети в енергетиката, отбраната и високите технологии

          Никола Павлов -
          Възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и САЩ в сфери като инвестиции, отбрана и енергетика бяха във фокуса на срещата между президента...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions