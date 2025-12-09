Медицинските сестри са доказани професионалисти и не бива да се спекулира с техния труд, заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Коментарът му пред журналисти в парламента дойде, след като бюджетната комисия прие на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.
Запитан дали има възможност исканията на здравните специалисти за по-високи възнаграждения да бъдат удовлетворени, здравният министър обясни, че това зависи от финансовите разчети и експертната оценка на състоянието на хазната.
