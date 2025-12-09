Медицинските специалисти все по-често обръщат внимание на факта, че развитието на диабет тип 2 започва много преди пациентът да усети класическите симптоми като неутолима жажда, честа умора и уриниране. Човешкият организъм има свойството да изпраща ранни предупредителни сигнали, които обаче често биват игнорирани. Това важи с особена сила за хората, чието меню изобилства от силно преработени храни и въглехидрати.

Лекарите са категорични, че ако тези промени бъдат забелязани навреме, процесът на инсулинова резистентност може да бъде овладян, предотвратявайки диабета.

**Промени в пигментацията на кожата**

Един от най-ранните визуални индикатори е появата на по-тъмни и уплътнени участъци по кожата, най-често в областта на врата или подмишниците. Това състояние, наречено в медицината acanthosis nigricans, е пряко следствие от високите нива на инсулин в кръвта и е сред първите червени флагове за инсулинова резистентност.

**Обиколката на талията като индикатор**

Лесен метод за самоконтрол е следенето на съотношението между ръста и талията. Експертите съветват, че рискът от диабет се покачва значително, ако обиколката на талията е по-голяма от половината от височината на човека. Критичните стойности, за които трябва да се внимава, са:

– Над 94 см при мъжете

– Над 80 см при жените

Натрупването на т.нар. висцерални мазнини в коремната област е сериозна предпоставка за развитие на заболяването.

**Задържане на течности и промени в стойката**

Хроничната инсулинова резистентност може да влоши кръвообращението, което води до отоци в краката. Този симптом може да е индикатор и за бъбречни или сърдечни проблеми, които често вървят ръка за ръка с неконтролирания диабет.

Друг специфичен белег е образуването на мастно натрупване в основата на врата, известно като „вдовишка гърбица“. То често е свързано с хормонален дисбаланс или състояния като синдрома на Кушинг.

**Проблеми със съня**

Сънната апнея, изразяваща се в силно хъркане и спиране на дишането по време на сън, както и чувството за хронична умора сутрин, също не бива да се подценяват. Липсата на кислород и нарушеният сън задълбочават хормоналните проблеми и инсулиновата резистентност.

При наличието на който и да е от тези симптоми, специалистите препоръчват незабавна консултация с лекар и изследване на нивата на кръвната захар и инсулина.