Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание одобри на първо четене ревизирания Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Текстът, внесен от Министерския съвет, бе приет с 12 гласа „за“, 8 „против“ и нито един „въздържал се“.
Управителят на Здравната каса Петко Стефановски представи пред депутатите основната финансова рамка. За 2026 г. са планирани общи приходи и трансфери в размер на 5 288 595,5 хил. евро, като разходите са разчетени на същата стойност. Това представлява ръст от 9,2% или 444 250,0 хил. евро повече спрямо 2025 г. Здравноосигурителната вноска остава 8%.
Най-голям дял заемат средствата за здравноосигурителни плащания – 4 920 907,2 хил. евро, което е увеличение с 8,5% спрямо предходната година. Министерството на здравеопазването ще осигурява месечен трансфер от общо 98 717,5 хил. евро за дейности извън задължителното осигуряване.
Ключов акцент е дигитализацията. През 2026 г. държавата ще инвестира 40 млн. евро в система за електронна здравна карта. Всички граждани трябва да я получат безплатно и служебно до края на 2026 г., а от 1 януари 2027 г. тя става задължителна. Дотогава сегашните здравни книжки остават валидни.
Предвиждат се и по-строги механизми за контрол – месечни стойности за болнична помощ и лекарства, тримесечен контрол върху разходите, както и целево финансиране за аптеки и болници в отдалечени райони.
В хода на дебатите се стигна до остри политически сблъсъци.
Здравният министър Силви Кирилов увери, че няма забавени плащания.
Той допълни, че са осигурени 30 млн. евро за специализантите, като методологията за разпределението им ще бъде готова до два месеца.
От ПП–ДБ остро разкритикуваха проекта.
Васил Пандов заяви:
Той допълни:
Мартин Димитров също обяви:
Бившият финансов министър Асен Василев отправи най-силната критика:
Венко Сабрутев коментира:
Партиите „Възраждане“ и „Величие“ също заявиха, че няма да подкрепят финансовата рамка.