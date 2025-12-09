Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание одобри на първо четене ревизирания Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Текстът, внесен от Министерския съвет, бе приет с 12 гласа „за“, 8 „против“ и нито един „въздържал се“.

Управителят на Здравната каса Петко Стефановски представи пред депутатите основната финансова рамка. За 2026 г. са планирани общи приходи и трансфери в размер на 5 288 595,5 хил. евро, като разходите са разчетени на същата стойност. Това представлява ръст от 9,2% или 444 250,0 хил. евро повече спрямо 2025 г. Здравноосигурителната вноска остава 8%.

Най-голям дял заемат средствата за здравноосигурителни плащания – 4 920 907,2 хил. евро, което е увеличение с 8,5% спрямо предходната година. Министерството на здравеопазването ще осигурява месечен трансфер от общо 98 717,5 хил. евро за дейности извън задължителното осигуряване.

Ключов акцент е дигитализацията. През 2026 г. държавата ще инвестира 40 млн. евро в система за електронна здравна карта. Всички граждани трябва да я получат безплатно и служебно до края на 2026 г., а от 1 януари 2027 г. тя става задължителна. Дотогава сегашните здравни книжки остават валидни.

Предвиждат се и по-строги механизми за контрол – месечни стойности за болнична помощ и лекарства, тримесечен контрол върху разходите, както и целево финансиране за аптеки и болници в отдалечени райони.

В хода на дебатите се стигна до остри политически сблъсъци.

Здравният министър Силви Кирилов увери, че няма забавени плащания.

„Сумите са преведени. В новия бюджет има заложен ресурс допълнително, с който ние ще увеличим заплащането по дейността на Наредба 3… Трудовата експертиза е сложна дейност, но не е тема на днешното изложение“, заяви той.



Той допълни, че са осигурени 30 млн. евро за специализантите, като методологията за разпределението им ще бъде готова до два месеца.

От ПП–ДБ остро разкритикуваха проекта.

Васил Пандов заяви:

„Аз не знам как са задоволени исканията на медицинските сестри и младите лекари… Пари за заплатите на лекарите и на медицинските сестри в този бюджет няма“.



Той допълни:

„Предишният проект не беше добър, но поне беше намерение, което можеше да бъде преработено“.

Мартин Димитров също обяви:

„Ще гласуваме против и трите бюджета… Вие знаете само как да харчите повече. Без мерки няма да стане“.

Бившият финансов министър Асен Василев отправи най-силната критика:

„Абсолютно скандален е този бюджет, той е човеконенавистен. Имам чувството, че искате да уморите българските граждани и да изгоните всички сестри и лекари от България“.

Венко Сабрутев коментира:

„Този бюджет стимулира корупцията… Вие сте длъжни да опазвате парите на българските данъкоплатци“.

Партиите „Възраждане“ и „Величие“ също заявиха, че няма да подкрепят финансовата рамка.