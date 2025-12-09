НА ЖИВО
      вторник, 09.12.25
          НачалоЕвропаПолитика

          Студентите в Белград отбелязват една година от блокадата на Юридическия факултет с протест „365 дни в търсене на справедливост“

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Студенти от Юридическия факултет в Белград отбелязват годишнината от началото на блокадата на своя факултет с мащабно протестно шествие под надслов „365 дни в търсене на справедливост“. Към инициативата се присъединиха и студенти от Аграрния факултет в Белград и Факултета по технически науки в Нови Сад, съобщи телевизия N1.

          Шествието започва в 19:00 ч. местно време (20:00 ч. българско), като маршрутът му преминава през ключови институции в сръбската столица.

          Първата спирка е Върховната прокуратура, където миналата година се проведе една от най-емблематичните им акции — „1 000 писма до Загорка Доловац“.

          След това студентите се отправят към сградата на правителството, с послания към бившия възпитаник на Юридическия факултет и настоящ министър на културата Никола Селакович, както и към премиера Джуро Мацут. По-късно шествието ще стигне до резиденцията на президента на „Андричев венец“, където студентите ще настояват за насрочване на избори.

          Пред Народния театър студентите по право ще изкажат благодарност към актьорите, които през цялата година демонстрираха публична подкрепа за протеста. Маршрутът продължава към Ректората на Белградския университет — символично място за вземане на студентски решения.

          Впоследствие шествието се насочва към Радио и телевизия Сърбия, а финалната точка е Конституционният съд, където студентите ще отправят своите послания към, както те казват, „една заспала институция“.

          Студентите от Юридическия факултет призовават колегите си от други специалности, както и юристи, преподаватели и всички граждани, които ги подкрепят, да се включат в отбелязването на годишнината. Те напомнят, че вече една година настояват за изпълнение на своите искания, като това лято към тях се добави и настояване за предсрочни парламентарни избори. По думите им, нито едно от тези искания все още не е изпълнено.

          Междувременно учебният процес е възстановен във всички факултети, с изключение на Държавния университет в Нови Пазар, който остава под физическа блокада. Там студентите настояват за въвеждане на принудително управление.

