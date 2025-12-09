Тотнъм ще се изправи срещу Астън Вила в третия кръг на ФА Къп

Шампионът Ливърпул ще е домакин на Барнзли, докато Манчестър Юнайтед приема Брайтън в третия кръг на турнира за ФА Къп. Това отреди тегленият жребий.

По същото време пък носителят на трофея за миналия сезон – Кристъл Палас, пък ще гостува на шестодивизионният Макълсфийлд.

Дербито на този етап обаче изглежда ще бъде между Тотнъм и Астън Вила, които ще премерят сили в Лондон на „Тотнъм Стейдиъм“.

Арсенал също не може да се оплаче от жребия, който го изпрати да гостува на Портсмут. Манчестър Сити ще домакинства на Екзитър.

Челси излиза срещу друг лондонски тим – Чарлтън Атлетик.

Ето и всички двойки от този етап на надпреварата:

Уулвс – Шрюзбъри

Донкастър – Саутхемптън

Тотнъм – Астън Вила

Порт Вейл – Флийтуд

Престън – Уиган

Ипсуич – Блекпул

Рексън – Нотингам

Чарлтън – Челси

Манчестър Сити – Екзитър

Уест Хем – КПР

Шефийлд Уензди – Брентфорд

Фулъм – Мидълзбро

Евертън – Съндърланд

Ливърпул – Барнзли

Бърнли – Милуол

Норич – Уолсол

Портсмут – Арсенал

Дарби Каунти – Лийдс

Суонзи – УБА

Алфорд – Суиндън

Боръм Ууд – Баркли Таун/Бъртън Албиън

Гримзби – Уестън- супер-Меър

Хъл Сити – Блекбърн

Нюкасъл – Борнемут

МК Донс – Оксфорд

Челтнъм – Лестър

Кембридж – Бирмингам

Бристъл Сити – Уотфорд

Стоук Сити – Ковънтри

Макълсфийлд – Кристъл Палас

Манчестър Юнайтед – Брайтън.