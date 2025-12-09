НА ЖИВО
          - Реклама -
          Тотнъм ще се изправи срещу Астън Вила в третия кръг на ФА Къп

          Другата по-интересна двойка противопоставя тимовете на Манчестър Юнайтед и Брайтън

          Снимка: www.facebook.com/EmiratesFACup
          Шампионът Ливърпул ще е домакин на Барнзли, докато Манчестър Юнайтед приема Брайтън в третия кръг на турнира за ФА Къп. Това отреди тегленият жребий.

          По същото време пък носителят на трофея за миналия сезон – Кристъл Палас, пък ще гостува на шестодивизионният Макълсфийлд.

          Дербито на този етап обаче изглежда ще бъде между Тотнъм и Астън Вила, които ще премерят сили в Лондон на „Тотнъм Стейдиъм“.

          Арсенал също не може да се оплаче от жребия, който го изпрати да гостува на Портсмут. Манчестър Сити ще домакинства на Екзитър.

          Челси излиза срещу друг лондонски тим – Чарлтън Атлетик.

          Ето и всички двойки от този етап на надпреварата:

          Уулвс – Шрюзбъри 

          Донкастър – Саутхемптън

          Тотнъм – Астън Вила

          Порт Вейл – Флийтуд 

          Престън – Уиган

          Ипсуич – Блекпул

          Рексън – Нотингам

          Чарлтън – Челси

          Манчестър Сити – Екзитър 

          Уест Хем – КПР

          Шефийлд Уензди – Брентфорд

          Фулъм – Мидълзбро 

          Евертън – Съндърланд 

          Ливърпул – Барнзли 

          Бърнли – Милуол 

          Норич – Уолсол 

          Портсмут – Арсенал

          Дарби Каунти – Лийдс

          Суонзи – УБА

          Алфорд – Суиндън

          Боръм Ууд – Баркли Таун/Бъртън Албиън

          Гримзби – Уестън- супер-Меър

          Хъл Сити – Блекбърн

          Нюкасъл – Борнемут

          МК Донс – Оксфорд 

          Челтнъм – Лестър 

          Кембридж – Бирмингам

          Бристъл Сити – Уотфорд

          Стоук Сити – Ковънтри

          Макълсфийлд – Кристъл Палас

          Манчестър Юнайтед – Брайтън.

          - Реклама -

          От ЦСКА зарадваха феновете си с календари

          ЦСКА пусна в продажба официалния клубен календар за 2026 година. Той е наличен в новия магазин на "червените" на ул. "Солунска" 12 в столицата....
          Арне Слот: Нямам идея дали Салах е изиграл последния си мач за клуба

          Старши треньорът на Ливърпул Арне Слот заяви на пресконференцията си преди гостуването на Интер в мач от шестия кръг на основната фаза в Шампионска...
          Семейството на Любо Пенев: Вашата любов и съпричастност ни държат изправени

          Семейството на Любослав Пенев благодари за подкрепата към легендата на ЦСКА и националния отбор. В момента Ел Голеадор се лекува от онкологично заболяване в...

