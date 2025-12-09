Тръмп: Искам да спра убиването — администрацията ми работи по хуманитарно решение за Украйна

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че администрацията му е готова да продължи усилията за разрешаване на кризата в Украйна, подчертавайки, че мотивът е преди всичко хуманитарен. Думите му бяха изречени на среща с представители на селскостопанския сектор в Белия дом.

„Просто искам да спра убиването на хора. Както знаете, Джо Байдън им даде (на украинците) 350 милиарда долара, а те не получиха нищо от мен."

Тръмп поясни, че САЩ в момента продават оборудване на НАТО на пълна цена, а Алиансът „вероятно го прехвърля на Украйна“. По думите му това означава, че:

„Ние не харчим пари. Ние харчим време по хуманитарни причини и искаме да видим дали можем да спрем убийствата.“

Президентът подчерта, че целта на Вашингтон е да намери механизъм, който да доведе до прекратяване на бойните действия и ограничаване на човешките загуби, като в последните дни неговите преговарящи засилиха контактите както с Киев, така и с Москва в рамките на опита за оформяне на мирно споразумение.