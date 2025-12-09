Тръмп: Искам да спра убиването — администрацията ми работи по хуманитарно решение за Украйна

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че администрацията му е готова да продължи усилията за разрешаване на кризата в Украйна, подчертавайки, че мотивът е преди всичко хуманитарен. Думите му бяха изречени на среща с представители на селскостопанския сектор в Белия дом.
Тръмп поясни, че САЩ в момента продават оборудване на НАТО на пълна цена, а Алиансът „вероятно го прехвърля на Украйна“. По думите му това означава, че:
Президентът подчерта, че целта на Вашингтон е да намери механизъм, който да доведе до прекратяване на бойните действия и ограничаване на човешките загуби, като в последните дни неговите преговарящи засилиха контактите както с Киев, така и с Москва в рамките на опита за оформяне на мирно споразумение.
Ха,ха,ха,защо подпалихте тази война,трябва да сте наясно,че света вече не е същия,вие отпушихте бутилката със злия демон,сега ще си понесете сторените несправедливости.
ми звънни на путин и му кажи да спре да убива, бе.
баси тъпунгера.
🤷♂️
Глупости! Този иска само пари и пак пари!
Защо не спреш евреите,които изтрепаха палестинците??????
А можеше и да спре пълномощното нападение на палестинците водени от Хамас на 7 октомври 2023г. И зверските убийства на младежкия фестивал.Защо??? Ама не се обади на джуджето от московията.