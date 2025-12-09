Тръмп обяви пакет от 12 млрд. долара помощ за американските фермери заради щетите от митата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи пакет от 12 милиарда долара в подкрепа на американските фермери, които усещат негативните последици от търговската и тарифната политика на администрацията му. Решението бе обявено по време на кръгла маса със селскостопански производители в Белия дом.

Според държавния глава това са „много жизненоважни действия за защита на американските фермери“, като помощта е насочена към ключова група избиратели, чието доверие му помогна да спечели втори мандат.

Фермерите в САЩ пострадаха от ответни мерки на търговски партньори и от митата върху вносни материали, важни за земеделския сектор. Особено тежко засегнат е износът на американска соя, след като Китай рязко намали покупките – фактор, който доведе до спад на цените и до финансови загуби в сектора.

Тръмп подчерта, че пакетът от 12 млрд. долара ще бъде финансиран от приходи от мита, като по-голямата част ще бъде разпределена под формата на еднократни директни плащания към земеделските производители.

„Обичаме нашите фермери и както знаете, фермерите ме харесват“, каза Тръмп.

Той добави, че китайският президент Си Дзинпин е поел ангажимент да направи повече от първоначално обещаното по отношение на покупките на американска соя:

„Си ще направи дори повече, отколкото обеща“, заяви Тръмп, визирайки разговорите им на срещата на върха в Южна Корея.

Помощният пакет идва в момент на нарастващо напрежение сред земеделските производители, които настояват за компенсации след месеци на загуби, предизвикани от търговските конфликти и митническите бариери.