      вторник, 09.12.25
          Тръмп обяви пакет от 12 млрд. долара помощ за американските фермери заради щетите от митата

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи пакет от 12 милиарда долара в подкрепа на американските фермери, които усещат негативните последици от търговската и тарифната политика на администрацията му. Решението бе обявено по време на кръгла маса със селскостопански производители в Белия дом.

          Според държавния глава това са „много жизненоважни действия за защита на американските фермери“, като помощта е насочена към ключова група избиратели, чието доверие му помогна да спечели втори мандат.

          Фермерите в САЩ пострадаха от ответни мерки на търговски партньори и от митата върху вносни материали, важни за земеделския сектор. Особено тежко засегнат е износът на американска соя, след като Китай рязко намали покупките – фактор, който доведе до спад на цените и до финансови загуби в сектора.

          Тръмп подчерта, че пакетът от 12 млрд. долара ще бъде финансиран от приходи от мита, като по-голямата част ще бъде разпределена под формата на еднократни директни плащания към земеделските производители.

          „Обичаме нашите фермери и както знаете, фермерите ме харесват“, каза Тръмп.

          Той добави, че китайският президент Си Дзинпин е поел ангажимент да направи повече от първоначално обещаното по отношение на покупките на американска соя:

          „Си ще направи дори повече, отколкото обеща“, заяви Тръмп, визирайки разговорите им на срещата на върха в Южна Корея.

          Помощният пакет идва в момент на нарастващо напрежение сред земеделските производители, които настояват за компенсации след месеци на загуби, предизвикани от търговските конфликти и митническите бариери.

