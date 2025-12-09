НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Тръмп: Зеленски не е чел плана за мир, време е Украйна да проведе избори

          0
          55
          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи редица интересни изявления в интервю пред Politico. По думите му, досега украинският държавен глава Володимир Зеленски не е прочел консултирания с Русия план за мир, а също така той заяви, че е време в Украйна да се проведат избори.

          - Реклама -

          „Мисля, че да. Мина известно време. Нещата не вървят добре. Да, мисля, че е време. Мисля, че сега е моментът да се проведат избори. Те използват войната, за да избегнат провеждането на избори, но мисля, че украинският народ трябва да има този избор. И може би Зеленски ще спечели. Не знам кой ще спечели. Но те не са имали избори от дълго време. Знаете ли, говорят за демокрация, но в един момент това вече не е демокрация“, заяви американският лидер.

          Освен това Тръмп посочи, че в НАТО никога не са имали планове да приемат Украйна.

          „Винаги е било така, много преди Путин, че Украйна няма да се присъедини към НАТО. Честно казано, беше много преди Путин. А сега те настояват. Знаете ли, когато Зеленски се срещна за първи път с Путин, той каза: „Искам две неща. Искам Крим обратно и ще бъдем член на НАТО“. И не го каза много любезно. Знаете ли, той е страхотен търговец“, отбеляза американският президент.

          Припомняме, че планът за мир на Тръмп призовава Украйна да напусне НАТО, но Киев отказва да се съгласи с това.

          Президентът на САЩ повтори, че Зеленски „не е чел“ последния проект на мирния план.

          „Той трябва да прочете предложението. Той не е… Всъщност, той все още не го е чел“, заяви Тръмп.

          Той уточни, че „това е към вчера“.

          „Може би го е прочел през нощта. Би било чудесно, ако го е прочел. Знаете ли, много хора умират. Така че би било чудесно, ако го прочете. Неговите хора бяха във възторг от предложението. Наистина им хареса. Неговите ключови хора – харесаха го, но казаха, че той все още не го е прочел. Мисля, че трябва да отдели време да го прочете“, добави Тръмп.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи редица интересни изявления в интервю пред Politico. По думите му, досега украинският държавен глава Володимир Зеленски не е прочел консултирания с Русия план за мир, а също така той заяви, че е време в Украйна да се проведат избори.

          - Реклама -

          „Мисля, че да. Мина известно време. Нещата не вървят добре. Да, мисля, че е време. Мисля, че сега е моментът да се проведат избори. Те използват войната, за да избегнат провеждането на избори, но мисля, че украинският народ трябва да има този избор. И може би Зеленски ще спечели. Не знам кой ще спечели. Но те не са имали избори от дълго време. Знаете ли, говорят за демокрация, но в един момент това вече не е демокрация“, заяви американският лидер.

          Освен това Тръмп посочи, че в НАТО никога не са имали планове да приемат Украйна.

          „Винаги е било така, много преди Путин, че Украйна няма да се присъедини към НАТО. Честно казано, беше много преди Путин. А сега те настояват. Знаете ли, когато Зеленски се срещна за първи път с Путин, той каза: „Искам две неща. Искам Крим обратно и ще бъдем член на НАТО“. И не го каза много любезно. Знаете ли, той е страхотен търговец“, отбеляза американският президент.

          Припомняме, че планът за мир на Тръмп призовава Украйна да напусне НАТО, но Киев отказва да се съгласи с това.

          Президентът на САЩ повтори, че Зеленски „не е чел“ последния проект на мирния план.

          „Той трябва да прочете предложението. Той не е… Всъщност, той все още не го е чел“, заяви Тръмп.

          Той уточни, че „това е към вчера“.

          „Може би го е прочел през нощта. Би било чудесно, ако го е прочел. Знаете ли, много хора умират. Така че би било чудесно, ако го прочете. Неговите хора бяха във възторг от предложението. Наистина им хареса. Неговите ключови хора – харесаха го, но казаха, че той все още не го е прочел. Мисля, че трябва да отдели време да го прочете“, добави Тръмп.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Доналд Тръмп за Европа: Загниваща група страни със слаби лидери

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди Европа, наричайки я „загниваща“ група държави, водена от „слаби лидери“. Той направи това изявление в интервю пред POLITICO. Американският...
          Война

          Украински военен разкри тайната на снабдяването на ВСУ в Покровск

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са способни да доставят боеприпаси, храна и основни стоки на войските, държащи позиции срещу руската армия в Покровск. Това...
          Война

          Зеленски се срещна с папата

          Иван Христов -
          Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с папа Лъв XIV в италианския град Кастел Гандолфо. Аудиенцията се проведе в резиденцията на папата, Вила Барберини,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions