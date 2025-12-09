Трима задържани в Германия за шпионаж в полза на Русия и подготовка на възможен атентат

Трима мъже застанаха пред съда в Германия, обвинени, че са следили бивш украински войник, роден в Грузия, по поръчение на руските разузнавателни служби, като според прокуратурата целта е могла да бъде и евентуалната му ликвидация.
Обвиняемите са:
Варджес И. – арменец, смятан за ръководител на групата;
Роберт А. – украинец;
Арман С. – руснак.
Прокурорите твърдят, че тримата мъже са се опитали да примамят ветерана в кафене във Франкфурт през миналата година.
Според говорителката на прокуратурата Инес Петерсон, мотивът може да е бил обвинение от руска страна, че мъжът е участвал във военни престъпления срещу руски войници по време на войната в Украйна.
След като бившият войник не се появил на срещата, която вече се е провеждала под полицейско наблюдение, тримата заподозрени напуснали, но били спрени и арестувани от спецчасти.
Според „Sueddeutsche Zeitung“ у тях са открити:
големи суми пари в брой,
множество паспорти (истински и фалшиви),
GPS устройства за проследяване.
Мъжете остават в ареста до началото на процеса.
Руското посолство в Берлин заяви, че „не се намесва и не коментира съдебни производства“, добавяйки, че няма надеждна информация някой от обвиняемите да е руски гражданин.
Как пък все за Русия шпионират? На другите явно си им снасят по план. Откачалки