Трима задържани в Германия за шпионаж в полза на Русия и подготовка на възможен атентат

Трима мъже застанаха пред съда в Германия, обвинени, че са следили бивш украински войник, роден в Грузия, по поръчение на руските разузнавателни служби, като според прокуратурата целта е могла да бъде и евентуалната му ликвидация.

Обвиняемите са:

Варджес И. – арменец, смятан за ръководител на групата;

– арменец, смятан за ръководител на групата; Роберт А. – украинец;

– украинец; Арман С. – руснак.

Прокурорите твърдят, че тримата мъже са се опитали да примамят ветерана в кафене във Франкфурт през миналата година.

„Шпионската операция вероятно е служила за подготовка на по-нататъшни разузнавателни мисии в Германия, включително евентуално убийството на мишената“, заявиха прокурорите, цитирани от АФП.

Според говорителката на прокуратурата Инес Петерсон, мотивът може да е бил обвинение от руска страна, че мъжът е участвал във военни престъпления срещу руски войници по време на войната в Украйна.

„Самата жертва се е свързала с полицията и е казала, че подозира, че е шпиониран от руските тайни служби“, посочи Петерсон.

След като бившият войник не се появил на срещата, която вече се е провеждала под полицейско наблюдение, тримата заподозрени напуснали, но били спрени и арестувани от спецчасти.

Според „Sueddeutsche Zeitung“ у тях са открити:

големи суми пари в брой,

множество паспорти (истински и фалшиви),

GPS устройства за проследяване.

Мъжете остават в ареста до началото на процеса.

Руското посолство в Берлин заяви, че „не се намесва и не коментира съдебни производства“, добавяйки, че няма надеждна информация някой от обвиняемите да е руски гражданин.