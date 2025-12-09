НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Трима задържани в Германия за шпионаж в полза на Русия и подготовка на възможен атентат

          Снимка: blog.ipleaders.in
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Трима мъже застанаха пред съда в Германия, обвинени, че са следили бивш украински войник, роден в Грузия, по поръчение на руските разузнавателни служби, като според прокуратурата целта е могла да бъде и евентуалната му ликвидация.

          Обвиняемите са:

          • Варджес И. – арменец, смятан за ръководител на групата;
          • Роберт А. – украинец;
          • Арман С. – руснак.

          Прокурорите твърдят, че тримата мъже са се опитали да примамят ветерана в кафене във Франкфурт през миналата година.

          „Шпионската операция вероятно е служила за подготовка на по-нататъшни разузнавателни мисии в Германия, включително евентуално убийството на мишената“, заявиха прокурорите, цитирани от АФП.

          Според говорителката на прокуратурата Инес Петерсон, мотивът може да е бил обвинение от руска страна, че мъжът е участвал във военни престъпления срещу руски войници по време на войната в Украйна.

          „Самата жертва се е свързала с полицията и е казала, че подозира, че е шпиониран от руските тайни служби“, посочи Петерсон.

          След като бившият войник не се появил на срещата, която вече се е провеждала под полицейско наблюдение, тримата заподозрени напуснали, но били спрени и арестувани от спецчасти.

          Според „Sueddeutsche Zeitung“ у тях са открити:

          • големи суми пари в брой,
          • множество паспорти (истински и фалшиви),
          • GPS устройства за проследяване.

          Мъжете остават в ареста до началото на процеса.

          Руското посолство в Берлин заяви, че „не се намесва и не коментира съдебни производства“, добавяйки, че няма надеждна информация някой от обвиняемите да е руски гражданин.

          - Реклама -

