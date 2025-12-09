НА ЖИВО
      вторник, 09.12.25
          Турски национал е арестуван във връзка със скандала за нелегални залози

          Сред петимата обвинени играчи са защитникът на Галатасарай Метехан Балтаджъ, сенегалското крило на Коняспор Аласан Ндао и играчът на Фенербахче Мерт Хакан Яндаш

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В Турция бяха арестувани 20 души, включително 11 футболисти от първа и втора дивизия, девет от които са обвинени в залагане на мачове на собствените си отбори.

          Сред петимата обвинени играчи от първа дивизия са защитникът на Галатасарай Метехан Балтаджъ, сенегалското крило на Коняспор Аласан Ндао и турският национал на Фенербахче Мерт Хакан Яндаш, който е обвинен в залагане на мачове чрез трета страна.

          Съдът в Истанбул разпореди ареста на още девет други заподозрени, включително президентите на два клуба от трета дивизия, обвинени в сговор относно резултата от мач през сезон 2023-2024.

          Припомняме, че деветнадесет заподозрени бяха освободени под съдебен надзор, включително четирима играчи от Суперлигата, турската първа дивизия. Общо около 40 души бяха задържани миналата седмица като част от широкомащабно разследване на главната прокуратура на Истанбул по предполагаеми незаконни залози и уреждане на мачове. Тези разследвания, които разтърсиха турския футбол, вече доведоха до лишаването от свобода в началото на ноември на шестима турски съдии и президента на елитния Еюпспор.

          Турската футболна федерация уволни близо 150 съдии миналия месец, обвинявайки ги в активно залагане на мачове. 

