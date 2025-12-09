Украински военен експерт: ВСУ държат до 50 процента от Покровск, но няма подобрение на ситуацията

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) удържат до 50 процента от територията на Покровск, но не се вижда подобрение на ситуацията на този участък от фронта. Това заяви пред Radio NV военният експерт Павло Нарожни, основател на организацията „Реактивная поща“.

„Виждаме, че по-голямата част от боевете се водят в и около Покровск. Врагът хвърля огромен брой авиационни бомби там. И задържането на тези позиции ще бъде много, много трудно за нас. Но съм уверен, че ще ги задържим колкото можем по-дълго, колкото е възможно по-дълго. Защото това са по същество действия за приковаване. Тоест, докато държим Покровск, докато държим Мирноград, 150 000-170 000 руски военнослужещи, разположени около Покровск, не могат да бъдат разположени в други участъци от фронта“, заяви Нарожни.

Той добави, че е малко вероятно Украйна да предприеме контраатака на това направление, за да подобри логистиката или да отблъсне руската армия. Тъй като това не се е случило в началните етапи на превземането на града, ще бъде много по-трудно по-късно. „Напълно логично е да се оттегляме оттам. Ако има бомбардирана сграда, където сме държали линията, ако няма нищо останало за защита, тогава трябва да се оттеглим“, добави Нарожни.