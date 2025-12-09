НА ЖИВО
          Украински военен разкри тайната на снабдяването на ВСУ в Покровск

          Покровск
          Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са способни да доставят боеприпаси, храна и основни стоки на войските, държащи позиции срещу руската армия в Покровск. Това заяви в ефира на „Суспилне“ Валерий, военнослужещ от 25-та Сичеславска въздушно-десантна бригада на ВСУ с позивна „Археолог“. Според него логистиката се осъществява пеша или с помощта на дронове и наземни безпилотни летателни апарати, докато войските държат отбраната в северната част на Покровск.

          Той подчерта, че Русия нанася масирани въздушни удари с безпилотни летателни апарати, опитвайки се да унищожи райони, където украинските войски могат да се закрепят.

          „Логистиката е много сложна и се осъществява пеша или с помощта на безпилотни летателни апарати или тежки дронове. Можем също така да презаредим предните си позиции и да изпратим боеприпаси, храна и т.н. – всичко необходимо, за да продължим да защитаваме града“, казва войникът от 25-та безпилотна летателна бригада.

