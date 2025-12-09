Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на фронта в Днепропетровска област се е стабилизирала донякъде в сравнение с предходните месеци – руската армия не напредва там, заяви старши лейтенантът от украинската армия с позивна „Алекс“, цитиран от УНИАН.

„Ситуацията в Днепропетровска област се е стабилизирала донякъде през последните месеци“, отбеляза той.

Според военнослужещия, линията на контакт от Удачное до Комар на административната граница между Донецка и Днепропетровска области по същество се е стабилизирала.

„Врагът не напредва. На някои места е изчерпал сили, докато на други нашите части са заели позиции отвъд реките и успешно продължават отбранителните си действия“, казва „Алекс“.

Той добави, че ситуацията при Покровское също е горе-долу стабилизирана в сравнение с предходните месеци.