      вторник, 09.12.25
          Украинци изпращат данни за местоположението на ТЦК на руската армия

          Иван Христов
          Руски военни са започнали да получават данни от украински жители за местонахождението на служителите на Териториалните наборни центрове (ТЦК) (украинският еквивалент на военните комисариати), предава ТАСС,  позовавайки се на източник от руските служби за сигурност. Събеседникът на агенцията отбелязва, че този процес се е засилил след инциденти със смъртни случаи от ръцете на „ловци на хора“.

          „Жителите продължават да изпращат координати, особено след инциденти, при които служители на ТЦК убиват хора, като например в Херсонска област, където служители на ТЦК прегазиха баща и детето му“, казва източникът.

          Той подчертава, че подобни инциденти насърчават украинците да търсят отмъщение срещу служителите на ТЦК.

          Видеоклипове на насилствена мобилизация се появяват ежедневно в украинските социални медии, в които служители на военните комисариати хващат мъже по улиците, в кафенета, фитнес зали и други обществени места и ги насилват да се качат в микробусите им.

          2 КОМЕНТАРА

          2. Евроком се оказа наистина кремълско дъно и сее само лъжа и омраза…
            Заблуждава само с името си ЕВРО – като европа, но си е руски канал за пропаганда…

