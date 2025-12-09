НА ЖИВО
          Урсула фон дер Лайен: Експроприацията на руските активи е ключов акт за защитата на ЕС

          Снимка: БГНЕС
          Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи планираната експроприация на замразени руски активи за финансиране на Украйна като „ключов акт за защитата на Европейския съюз“. Изявлението ѝ беше направено след видеоконференция на участниците в т.нар. коалиция на желаещите, провела се в Лондон.

          Фон дер Лайен подчерта, че финансовата подкрепа е необходима за гарантиране оцеляването на Украйна, а схемата, предвиждаща използването на т.нар. репарационен заем, се основава на паричната стойност на блокираните руски активи.

          „Предоставянето на финансова подкрепа ще гарантира оцеляването на Украйна и е ключов акт за защитата на Европейския съюз“, заяви ръководителката на ЕК.

          Тя информира участниците в срещата по две основни теми:
          подкрепата за Украйна и повишаването на бойната готовност на ЕС.

          Европейската комисия се стреми към съгласие между държавите членки на срещата на върха на 18–19 декември за експроприацията на 210 милиарда евро руски активи, от които 185 милиарда са замразени в системата Euroclear в Белгия.

          Белгия продължава да настоява за правно обвързващи гаранции, че всички държави от ЕС ще компенсират евентуални финансови щети, ако Москва предприеме ответни мерки.

