      вторник, 09.12.25
          Война

          В Русия се разби огромен военно-транспортен самолет Ан-22

          Военнотранспортен самолет Ан-22 се разби в Ивановска област на Русия. На борда е имало седем души, съобщи ТАСС, позовавайки се на службите за спешна помощ.

          Според предварителна информация, самолетът е принадлежал на Министерство на отбраната на Руската федерация.

          Катастрофата е станала близо до язовир Уводское; фрагменти от самолета са открити във водата. Според източника Ан-22 е бил на рутинен тестов полет след ремонт.

          Екипажът на разбилия се Ан-22 вероятно е загинал. Издирването на оцелели продължава, пише Mash. Самолетът е комуникирал за последно с властите в 11:00 ч. московско време. Няколко часа по-късно той се разби във Фурмански район.

          Падането потвърдиха и официално от руското военно ведомство.

          „Самолетът се разби в необитаем район. Екип за търсене и спасяване е изпратен до мястото на катастрофата, за да определи съдбата на екипажа“, се казва в изявлението.

          Съветският Ан-22 „Антей“ е тежък турбовитлов транспортен самолет, първият в света широкофюзелажен самолет и най-големият в своя клас. Той е предназначен за транспортиране на дълги разстояния на тежки и обемисти оръжия, военна техника и личен състав, както и за въздушни десанти. Самолетът е разработен през 60-те години на миналия век и е в серийно производство от 1966 до 1976 г.

