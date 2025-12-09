Руската армия напредва на практика по всички фронтове в Украйна, заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Валери Герасимов, цитиран от РИА Новости.

„Войските на обединената групировка продължават настъплението си на практика по всички фронтове“, заяви той.

Герасимов инспектира хода на бойните задачи на силите „Център“, действащи на Днепропетровско направление. Той отбеляза, че в Покровск се проверяват жилищни райони и се евакуират цивилни. Над 200 души са евакуирани от града.

След превземането на този град, основната задача на руските войски е да елиминират обкръжените край Мирноград формирования на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Пета отделна мотострелкова бригада на 51-ва армия изпълнява тази задача, подчерта началникът на Генералния щаб на руската армия.