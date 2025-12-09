НА ЖИВО
          Валери Герасимов: Руската армия настъпва на всички направления в Украйна

          25
          447
          Валери Герасимов
          Валери Герасимов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия напредва на практика по всички фронтове в Украйна, заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Валери Герасимов, цитиран от РИА Новости.

          „Войските на обединената групировка продължават настъплението си на практика по всички фронтове“, заяви той.

          Герасимов инспектира хода на бойните задачи на силите „Център“, действащи на Днепропетровско направление. Той отбеляза, че в Покровск се проверяват жилищни райони и се евакуират цивилни. Над 200 души са евакуирани от града.

          След превземането на този град, основната задача на руските войски е да елиминират обкръжените край Мирноград формирования на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Пета отделна мотострелкова бригада на 51-ва армия изпълнява тази задача, подчерта началникът на Генералния щаб на руската армия.

          25 КОМЕНТАРА

          1. Браво на руската армия вече три пъти превзема покровск,чакаме скоро до го превземе за 4ти път,за радост на безмозъчните путлерасти,да живей,живей проруската пропаганда

          5. Да, Господ започва да дава заслуженото. Помогна за изтегляне на момчетата от ВСУ, запази им живота, засега. Остава да помогне в разчистване на Банкова и всичко си идва на мястото, според предсказанията. Имай търпение още три месеца

            • Cvetan Ivanov поне не е наркоман та да се е нашмъркал като Зеления и европейските джендъри.

            • Недей така за човеко,има 36 коефициент на интелигентност,най висок от всички в кочината

              • Петър Соколов Не им трябвам , чудесно си се справят и без мен😂🤣. Ама виж в старата столица на Русия( Киев) положението е все по-зле 🤪. Те ще се нуждаят от още… месо😉.Така че ,… каски раздавал Тагаренко..А къде ще се събирате за тръгване.., май Плевню знае. На добър път 😂🤣

              • Мирчо Стоименов Ама всичките 200 тъпанари ли ще се съберете ?? 🤪🤡 Ще посрещал .. 🤡 с продуктите 😂🤣🪳 смотаняка… 🤣😂

            • Тъпчо,създателю на на цифрови екстраменти ,голямо л..но създаде и овоня ефира,малоумник нещастен

