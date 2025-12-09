НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Венко Сабрутев: Държавата пести от лекари, но вдига заплатите във ВСС с 6000 лева

          3
          127
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          „Новият бюджет е като стария, дори по-лош.“ Тази позиция изрази народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Венко Сабрутев в ефира на предаването „Денят започва“. Той отправи остри критики към управляващите във връзка с ревизирания вариант на държавния бюджет, акцентирайки върху липсата на адекватно финансиране за здравния сектор.

          - Реклама -

          Сабрутев постави въпроса за приоритетите на финансовата рамка, съпоставяйки възнагражденията в администрацията с тези на медицинските специалисти. „Новият бюджет е като стария, дори по-лошо. Къде са парите на медиците, къде са парите за младите лекари и медицинските сестри? В същото време виждаме, че парите за заплати в администрацията са същите – намалението е едва с 0,4%“, заяви депутатът.

          Той илюстрира дисбаланса с конкретни примери от съдебната и антикорупционната система: „Какво се оказва – че държавата спестява от заплати на лекарите? Ако утре се разболеем, на кого да се обадим? Може би на човек във ВСС, който ще получи 6000 лева увеличение на заплатата, защото 24 хиляди му е малко. Може би да се обадим на човек в корупционната комисия, който разследва и вече взима около 15 хиляди лева“.

          Според представителя на ПП–ДБ в момента се наблюдава „хипердисбаланс“ при ръста на доходите, за разлика от предходния период на управление, когато увеличенията са били пропорционални. „Няма как да има увеличение на заплатата на някои с 6 хиляди лева, а друг – както в БНТ – със 7%. Това е заложено в новата версия на бюджета“, подчерта Сабрутев.

          Депутатът предупреди, че „големите пакости“ във фискалната рамка не са отстранени. Той обърна внимание на планираното увеличение на осигурителната тежест, което според тригодишната бюджетна прогноза е заложено за следващите периоди. „Какви са приоритетите на това управление? Парите за образование и здравеопазване като дял от БВП намаляват. Какво ни казват управляващите – че не искат здрави и образовани граждани, а пари за кражби“, коментира той, допълвайки, че се предвижда повишаване на осигуровките с 3% през 2027 и 2028 година.

          По отношение на макроикономическите показатели, Сабрутев изрази загриженост относно нивата на задлъжнялост, като посочи, че през 2027 и 2028 г. държавният дълг се очаква да достигне 36,6% от БВП.

          „Държавата потъва в задължения, в този бюджет са вписани несъществуващи приходи и когато държавата действа по този начин, най-естественото е вдигане на данъците“, обясни той.

          Критиките му засегнаха и конкретните параметри за 2025 година. „За 2025 година дългът, който теглите, е близо два и половина пъти над необходимия. Ако го обърнем на семеен бюджет – това е все едно едно семейство да трупа заеми и да не знае как ще ги връща“, аргументира се Сабрутев.

          В заключение той прогнозира неизбежно увеличаване на данъчната тежест като следствие от текущата политика: „После какво правите? Вдигате данъци. Явява се една Теменужка Петкова, пише едно изречение – данък Хикс се удвоява – и гражданите започват да плащат данък Борисов–Пеевски.“

          „Новият бюджет е като стария, дори по-лош.“ Тази позиция изрази народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Венко Сабрутев в ефира на предаването „Денят започва“. Той отправи остри критики към управляващите във връзка с ревизирания вариант на държавния бюджет, акцентирайки върху липсата на адекватно финансиране за здравния сектор.

          - Реклама -

          Сабрутев постави въпроса за приоритетите на финансовата рамка, съпоставяйки възнагражденията в администрацията с тези на медицинските специалисти. „Новият бюджет е като стария, дори по-лошо. Къде са парите на медиците, къде са парите за младите лекари и медицинските сестри? В същото време виждаме, че парите за заплати в администрацията са същите – намалението е едва с 0,4%“, заяви депутатът.

          Той илюстрира дисбаланса с конкретни примери от съдебната и антикорупционната система: „Какво се оказва – че държавата спестява от заплати на лекарите? Ако утре се разболеем, на кого да се обадим? Може би на човек във ВСС, който ще получи 6000 лева увеличение на заплатата, защото 24 хиляди му е малко. Може би да се обадим на човек в корупционната комисия, който разследва и вече взима около 15 хиляди лева“.

          Според представителя на ПП–ДБ в момента се наблюдава „хипердисбаланс“ при ръста на доходите, за разлика от предходния период на управление, когато увеличенията са били пропорционални. „Няма как да има увеличение на заплатата на някои с 6 хиляди лева, а друг – както в БНТ – със 7%. Това е заложено в новата версия на бюджета“, подчерта Сабрутев.

          Депутатът предупреди, че „големите пакости“ във фискалната рамка не са отстранени. Той обърна внимание на планираното увеличение на осигурителната тежест, което според тригодишната бюджетна прогноза е заложено за следващите периоди. „Какви са приоритетите на това управление? Парите за образование и здравеопазване като дял от БВП намаляват. Какво ни казват управляващите – че не искат здрави и образовани граждани, а пари за кражби“, коментира той, допълвайки, че се предвижда повишаване на осигуровките с 3% през 2027 и 2028 година.

          По отношение на макроикономическите показатели, Сабрутев изрази загриженост относно нивата на задлъжнялост, като посочи, че през 2027 и 2028 г. държавният дълг се очаква да достигне 36,6% от БВП.

          „Държавата потъва в задължения, в този бюджет са вписани несъществуващи приходи и когато държавата действа по този начин, най-естественото е вдигане на данъците“, обясни той.

          Критиките му засегнаха и конкретните параметри за 2025 година. „За 2025 година дългът, който теглите, е близо два и половина пъти над необходимия. Ако го обърнем на семеен бюджет – това е все едно едно семейство да трупа заеми и да не знае как ще ги връща“, аргументира се Сабрутев.

          В заключение той прогнозира неизбежно увеличаване на данъчната тежест като следствие от текущата политика: „После какво правите? Вдигате данъци. Явява се една Теменужка Петкова, пише едно изречение – данък Хикс се удвоява – и гражданите започват да плащат данък Борисов–Пеевски.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Отряд „Кобра“ атакува заложни къщи в София: Търсят спонсорите на протестите от 1 декември

          Никола Павлов -
          Специализираният отряд „Кобра“ провежда мащабна полицейска операция на територията на София. Акцията е насочена към разкриване на схеми за финансиране на протестните действия, които...
          Политика

          Сблъсък между Манол Пейков и Красимир Вълчев: Използват ли се родителски срещи срещу протеста?

          Никола Павлов -
          Напрежение възникна между народния представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Манол Пейков и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Повод за...
          Политика

          Силви Кирилов: Ще има възможност за по-високи заплати на медицинските сестри в Бюджет 2026

          Никола Павлов -
          Медицинските сестри са доказани професионалисти и не бива да се спекулира с техния труд, заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Коментарът му пред журналисти...

          3 КОМЕНТАРА

          1. Сабрутев, да коментира бюджет е все едно амеба да открие топлата вода. Оксиморон – единицата мярка за тъпота да дава акъл!

          3. При неработеща икономика единственият начин, да се поддържа грамадната държавна и общинска администрация е вдигане на данъците. Честито! Вие ди ги избирате.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions