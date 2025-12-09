„Новият бюджет е като стария, дори по-лош.“ Тази позиция изрази народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Венко Сабрутев в ефира на предаването „Денят започва“. Той отправи остри критики към управляващите във връзка с ревизирания вариант на държавния бюджет, акцентирайки върху липсата на адекватно финансиране за здравния сектор.

Сабрутев постави въпроса за приоритетите на финансовата рамка, съпоставяйки възнагражденията в администрацията с тези на медицинските специалисти. „Новият бюджет е като стария, дори по-лошо. Къде са парите на медиците, къде са парите за младите лекари и медицинските сестри? В същото време виждаме, че парите за заплати в администрацията са същите – намалението е едва с 0,4%“, заяви депутатът.

Той илюстрира дисбаланса с конкретни примери от съдебната и антикорупционната система: „Какво се оказва – че държавата спестява от заплати на лекарите? Ако утре се разболеем, на кого да се обадим? Може би на човек във ВСС, който ще получи 6000 лева увеличение на заплатата, защото 24 хиляди му е малко. Може би да се обадим на човек в корупционната комисия, който разследва и вече взима около 15 хиляди лева“.

Според представителя на ПП–ДБ в момента се наблюдава „хипердисбаланс“ при ръста на доходите, за разлика от предходния период на управление, когато увеличенията са били пропорционални. „Няма как да има увеличение на заплатата на някои с 6 хиляди лева, а друг – както в БНТ – със 7%. Това е заложено в новата версия на бюджета“, подчерта Сабрутев.

Депутатът предупреди, че „големите пакости“ във фискалната рамка не са отстранени. Той обърна внимание на планираното увеличение на осигурителната тежест, което според тригодишната бюджетна прогноза е заложено за следващите периоди. „Какви са приоритетите на това управление? Парите за образование и здравеопазване като дял от БВП намаляват. Какво ни казват управляващите – че не искат здрави и образовани граждани, а пари за кражби“, коментира той, допълвайки, че се предвижда повишаване на осигуровките с 3% през 2027 и 2028 година.

По отношение на макроикономическите показатели, Сабрутев изрази загриженост относно нивата на задлъжнялост, като посочи, че през 2027 и 2028 г. държавният дълг се очаква да достигне 36,6% от БВП.

„Държавата потъва в задължения, в този бюджет са вписани несъществуващи приходи и когато държавата действа по този начин, най-естественото е вдигане на данъците“, обясни той.

Критиките му засегнаха и конкретните параметри за 2025 година. „За 2025 година дългът, който теглите, е близо два и половина пъти над необходимия. Ако го обърнем на семеен бюджет – това е все едно едно семейство да трупа заеми и да не знае как ще ги връща“, аргументира се Сабрутев.

В заключение той прогнозира неизбежно увеличаване на данъчната тежест като следствие от текущата политика: „После какво правите? Вдигате данъци. Явява се една Теменужка Петкова, пише едно изречение – данък Хикс се удвоява – и гражданите започват да плащат данък Борисов–Пеевски.“