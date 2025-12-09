НА ЖИВО
          Владислав Славов: Поколения няма – има хора достойни и недостойни

          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Политика и спорт“ Владислав Славов постави акцент върху вредата от изкуствените разделения между хората. Той споделя, че дълго се е чудил „откъде идва това Z и на колко години човек става Z или Y“, като подчертава, че „поколения няма – има хора достойни и недостойни“. Според него подобни разделения са продължение на практики, които „вчера ни разделяха на русофили и русофоби, а днес – на джензита и милениуми“.

          Славов защитава младите, които описва като „много силни, умни и изключително успешни“. Той посочва, че работата му с млади таланти показва колко способни са: „хващат един телефон и за минута могат да направят неща, които аз не мога“. Според него проблемът е в комуникацията и нуждата да се говори „лице в лице, а не чрез обиди и заплахи“. Затова вярва, че бъдещето на България е в уважението и добрите отношения между хората.

