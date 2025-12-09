НА ЖИВО
          Война

          ВСУ ликвидират интернационалните легиони

          Интернационален легион на ВСУ
          Интернационален легион на ВСУ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ликвидират своите интернационални легиони, като на практика оставя само Международния легион под ръководството на Главно разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната. Това заяви майор Александър Якимович, командир на Втория международен отбранителен легион на Украйна, в интервю пред OBOZ.UA.

          По думите му, решението за разпускане на международните легиони вече е финализирано от висшето военно-политическо ръководство на страната.

          „Всички заповеди, директиви, всичко е издадено. На 31 декември, тоест след малко повече от двадесет дни, Вторият легион ще престане да съществува; той ще бъде ликвидиран като военна част. Това на практика означава разпускане на международните легиони в рамките на Сухопътните войски“, казва Якимович.

          Той добави, че на практика остава само Международният легион под ръководството на Главно ГУР.

          „Трите легиона, които бяха в Сухопътните войски, бяха бойни легиони, докато четвъртият служи като учебен център. Той ще продължи да бъде учебен център, но вече няма да се нарича легион“, продължи командирът.

          Според него това решение е свързано с въвеждането на ред в организационната структура на ВСУ, както и със създаването на Щурмови войски:

           „Легионите се прехвърлят в Щурмовите войски, които в момента се формират“.

          Якимович също така подчерта, че неговото подразделение е доста уникално, тъй като включва много чужденци. Освен това, техният Легион се използва за тестване на концепцията за ново подразделение с активни действия. По думите му, това включва изпълнение на мисии, които нарушават инициативата на руснаците чрез специални операции: саботаж, контрасаботаж, разузнаване и удар.

          „Нашето подразделение тества тази концепция от почти година. Междувременно Щурмовите войски имат различна структура, различни мисии, които се изпълняват по различен начин“, отбеляза майорът.

          На въпроса дали това означава уволнение на тези легионери и дали те ще останат в състава на ВСУ, Якимович обясни, че „планът е личният състав да бъде прехвърлен в Щурмовите войски“.

          В отговор на въпрос дали общият брой на персонала намалява, той каза:

          „Теоретично, това би трябвало да е така, но се опасявам, че не всички чуждестранни доброволци ще искат да се присъединят към щурмовиците“.

