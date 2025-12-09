ВСУ обяви организирана маневра по изтегляне от Лисовка и Сухой Яр при Покровск

След решение на командването, части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са провели организирана маневра близо до населените места Лисовка и Сухой Яр, като личният състав е преместен на по-изгодни позиции. Това се посочва в изявление на 7-ми корпус на украинските десантно-щурмови войски (ДЩВ) относно изтеглянето от някои позиции близо до Покровск и Мирноград в Донецка област, предава УНИАН.

„Маневрата беше проведена с цел спасяване на живота на военнослужещи, подобряване на логистичната поддръжка на групировката и подравняване на фронтовата линия“, се отбелязва в изявлението.

Посочва се, че от съображения за сигурност информация за операцията е била укривана известно време, за да се избегне рискът от смущения.

Съобщава се също, че ситуацията в района на Мирноград остава напрегната.

7-ми корпус отбелязва, че руската армия активно обстрелва града с КАБ; по-специално, през последната седмица руснаците са хвърлили 21 авиобомби върху града. В изявлението се казва:

„Врагът провежда интензивни щурмови операции, опитвайки се да проникне и да консолидира позициите си в югоизточните покрайнини на града. Отбранителните сили унищожават вражеските щурмови групи, използвайки всички налични средства“.