      вторник, 09.12.25
          Война

          ВСУ обяви организирана маневра по изтегляне от Лисовка и Сухой Яр при Покровск

          Украински бойци
          Украински бойци
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          След решение на командването, части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са провели организирана маневра близо до населените места Лисовка и Сухой Яр, като личният състав е преместен на по-изгодни позиции. Това се посочва в изявление на 7-ми корпус на украинските десантно-щурмови войски (ДЩВ) относно изтеглянето от някои позиции близо до Покровск и Мирноград в Донецка област, предава УНИАН.

          „Маневрата беше проведена с цел спасяване на живота на военнослужещи, подобряване на логистичната поддръжка на групировката и подравняване на фронтовата линия“, се отбелязва в изявлението.

          Посочва се, че от съображения за сигурност информация за операцията е била укривана известно време, за да се избегне рискът от смущения.

          Съобщава се също, че ситуацията в района на Мирноград остава напрегната.

          7-ми корпус отбелязва, че руската армия активно обстрелва града с КАБ; по-специално, през последната седмица руснаците са хвърлили 21 авиобомби върху града. В изявлението се казва:

          „Врагът провежда интензивни щурмови операции, опитвайки се да проникне и да консолидира позициите си в югоизточните покрайнини на града. Отбранителните сили унищожават вражеските щурмови групи, използвайки всички налични средства“.

          9 КОМЕНТАРА

          2. Остави се да бъдеш обкръжен. Така ще можеш да нападаш във всички посоки – Zel Tzu
            И още една крилата мисъл, пак от същия велик стратег.
            Объркай врага си, като настъпваш в обратна посока.

          4. След „организираното“ напускане на позициите/ бягството/, се очаква „организирана“ капитулация…

