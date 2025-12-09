НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски: Актуализираният мирен план за Украйна ще бъде предаден на САЩ на 10 декември

          1
          70
          Снимка: iStock
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев се надява да предаде на Съединените щати актуализиран план за разрешаване на конфликта с Русия в сряда, 10 декември, съобщи АФП.

          - Реклама -

          Зеленски уточни, че екипът му работи интензивно по документа:

          „Работим днес и ще продължим утре. Мисля, че ще го предадем утре.“

          Така президентът отговори на журналистически въпрос дали планът вече е бил предоставен на Вашингтон.

          Актуализираният документ е част от серия дипломатически инициативи, в които Украйна търси подкрепа от САЩ и европейските партньори за постигане на устойчиво решение на войната.

          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев се надява да предаде на Съединените щати актуализиран план за разрешаване на конфликта с Русия в сряда, 10 декември, съобщи АФП.

          - Реклама -

          Зеленски уточни, че екипът му работи интензивно по документа:

          „Работим днес и ще продължим утре. Мисля, че ще го предадем утре.“

          Така президентът отговори на журналистически въпрос дали планът вече е бил предоставен на Вашингтон.

          Актуализираният документ е част от серия дипломатически инициативи, в които Украйна търси подкрепа от САЩ и европейските партньори за постигане на устойчиво решение на войната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украинският офицер „Алекс“: ВСУ стабилизираха ситуацията в Днепропетровска област в сравнение с предните месеци

          Иван Христов -
          Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на фронта в Днепропетровска област се е стабилизирала донякъде в сравнение с предходните месеци – руската армия...
          Война

          Украински военен експерт: ВСУ държат до 50 процента от Покровск, но няма подобрение на ситуацията

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) удържат до 50 процента от територията на Покровск, но не се вижда подобрение на ситуацията на този участък от...
          Война

          Силите за отбрана на Юга на Украйна: Руската армия щурмува Гуляйполе, опитва се да го обкръжи и да отреже гарнизона от логистика

          Иван Христов -
          Руската армия продължава щурма на Гуляйполе. Сега руската пехота се опитва да отреже града от логистичните пътища в Запорожка област и да го обкръжи...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions