Зеленски: Актуализираният мирен план за Украйна ще бъде предаден на САЩ на 10 декември

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев се надява да предаде на Съединените щати актуализиран план за разрешаване на конфликта с Русия в сряда, 10 декември, съобщи АФП.
Зеленски уточни, че екипът му работи интензивно по документа:
Така президентът отговори на журналистически въпрос дали планът вече е бил предоставен на Вашингтон.
Актуализираният документ е част от серия дипломатически инициативи, в които Украйна търси подкрепа от САЩ и европейските партньори за постигане на устойчиво решение на войната.
Тръмп му каза….да се проведат избори в Украйна в рамките от 60 до 90 дни !