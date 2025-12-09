Зеленски: Готов съм за избори, ако САЩ и Европа гарантират сигурността

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е „готов“ за провеждане на нови избори, ако бъде гарантирана сигурността за вота в разкъсваната от война страна, предаде АФП.

Думите му дойдоха след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Киев, че „използва войната“, за да избегне избори, отложени след въвеждането на военно положение вследствие на руската инвазия през февруари 2022 г.

Зеленски подчерта пред журналисти:

„Готов съм за избори.“

Той уточни, че е поискал от народните представители да подготвят предложения за промени в законодателната рамка и изборния закон по време на военно положение.

В същото време държавният глава отбеляза, че без гарантирана сигурност вот не може да се проведе, като отправи публичен апел към Вашингтон:

„Моля Съединените американски щати, евентуално заедно с европейските ни колеги, да осигурят сигурността за провеждането на избори.“

Военното положение, действащо в Украйна от 24 февруари 2022 г., забранява провеждането на избори по време на война. Украинските градове са подложени почти ежедневно на удари с руски дронове и ракети, а стотици хиляди украинци воюват на фронта.

Зеленски съобщи също, че първоначалният американски план за прекратяване на войната е разделен на три отделни документа – рамково споразумение от 20 точки и две приложения: едното за гаранциите за сигурност, другото за следвоенното възстановяване.

„Те са три. Да, това е вярно. Обсъждаме ги с американците и вече сме започнали разговори и с европейците.“

Той добави, че се надява на 10 декември да изпрати обновената версия на плана на САЩ.

Украинският лидер призна, че част от страните в НАТО, включително САЩ, не виждат Украйна като бъдещ член на Алианса на този етап: