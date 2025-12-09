НА ЖИВО
      вторник, 09.12.25
          Европа Политика

          Зеленски информира Мелони за американските усилия за мир в Украйна, проведе и среща с папа Лъв XIV

          Снимка: БГНЕС
          Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с италианския премиер Джорджа Мелони в Рим на 9 декември, за да я запознае с последните действия на Съединените щати, насочени към придвижване на преговорите за прекратяване на руската агресия срещу Украйна. Посещението идва в ключов момент — Киев търси твърда подкрепа от своите партньори, докато се ориентира в сложната дипломатическа среда, оформена от новия американски тласък към споразумение, съобщи „Киев Индипендънт“.

          Зеленски определи разговорите като резултатни:

          „Имахме отличен и много съдържателен разговор по всички аспекти на дипломатическата ситуация. Информирах Мелони за работата на нашия екип от преговарящи и координираме дипломатическите си усилия.“

          Среща с папа Лъв XIV

          По-рано през деня Зеленски проведе и 30-минутна аудиенция във Ватикана с папа Лъв XIV. Според Светия престол:

          „По време на разговорите Светият отец отново подчерта необходимостта от продължаване на диалога. Бяха обсъдени военнопленниците и нуждата украинските деца да бъдат върнати при своите семейства.“

          Папата, който последователно призовава за „справедлив и траен мир“, неведнъж е изразявал готовност Ватиканът да бъде домакин на бъдещи мирни преговори.

          Зеленски заяви, че разговорът е бил фокусиран върху хуманитарни въпроси. Той е поканил папата да посети Украйна, подчертавайки, че подобно посещение би било „силен сигнал на подкрепа за нашия народ“.

          Нарастващо напрежение сред европейските лидери

          В европейските столици се усеща засилено безпокойство от факта, че ЕС е отстранен от центъра на преговорния процес, доминиран от американско-руски проектоплан. Този план предполага значителни компромиси от страна на Киев — нещо, което тревожи европейските партньори.

          Срещата в Рим последва интензивни дипломатически контакти:

          • разговори в Лондон с премиера Киър Стармър, канцлера Фридрих Мерц и президента Еманюел Макрон,
          • посещение в Брюксел и срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и представители на институциите на ЕС.

          В интервю за „Блумбърг“ Зеленски подчерта, че преговорите с Вашингтон остават трудни заради „чувствителни въпроси“, сред които:

          • дългосрочните гаранции за сигурност на Украйна;
          • бъдещият статут на източните региони.

          Спорът в ЕС за руските активи

          В рамките на ЕС продължава разнопосочното мнение по въпроса за използването на замразените руски активи.
          Особено Белгия, където е съсредоточена най-голямата част от средствата, се противопоставя на американските идеи за тяхното пренасочване към Украйна.

