      вторник, 09.12.25
          Зеленски се срещна с папата

          Володимир Зеленски и папа Лъв XIV
          Иван Христов
          Иван Христов
          Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с папа Лъв XIV в италианския град Кастел Гандолфо. Аудиенцията се проведе в резиденцията на папата, Вила Барберини, и според предварителните съобщения е продължила приблизително 30 минути.

          Според пресслужбата на Светия престол разговорът е преминал в „сърдечна атмосфера“. Ключовата тема на разговора е била войната в Украйна и търсенето на начини за нейното прекратяване, съобщава Sky News.

          „Светият отец отново подчерта необходимостта от продължаване на диалога и изрази горещата си надежда, че настоящите дипломатически инициативи могат да доведат до справедлив и траен мир“, се казва в официалното комюнике.

          Отвъд дипломацията, двете страни обсъдиха належащи хуманитарни въпроси. По-специално, папата подчерта необходимостта от освобождаване на военнопленници и осигуряване на връщането на депортираните украински деца при семействата им.

