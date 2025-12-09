Зеленски се срещна с папата

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с папа Лъв XIV в италианския град Кастел Гандолфо. Аудиенцията се проведе в резиденцията на папата, Вила Барберини, и според предварителните съобщения е продължила приблизително 30 минути.

- Реклама -

Според пресслужбата на Светия престол разговорът е преминал в „сърдечна атмосфера“. Ключовата тема на разговора е била войната в Украйна и търсенето на начини за нейното прекратяване, съобщава Sky News.

„Светият отец отново подчерта необходимостта от продължаване на диалога и изрази горещата си надежда, че настоящите дипломатически инициативи могат да доведат до справедлив и траен мир“, се казва в официалното комюнике.

Отвъд дипломацията, двете страни обсъдиха належащи хуманитарни въпроси. По-специално, папата подчерта необходимостта от освобождаване на военнопленници и осигуряване на връщането на депортираните украински деца при семействата им.