Жертвите на пожара в Хонконг станаха 160

Броят на загиналите при най-тежкия пожар в Хонконг от десетилетия достигна 160 души, след като съдебна експертиза идентифицира още една жертва, съобщи полицията. Шестима души все още се водят за изчезнали.

Пламъците обхванаха голям жилищен комплекс в края на миналия месец и се превърнаха в най-смъртоносния пожар в жилищна сграда в света от 1980 г. насам. Първоначално властите обявиха 159 загинали, но броят им бе коригиран, след като се установи, че едни открити останки принадлежат на двама души, поясни полицейският комисар Джо Чоу.

По думите му служителите вече са премахнали част от падналото скеле и са открили „част от човешка кост“, която предстои да бъде изследвана. До момента самоличността на 120 от 160-те жертви е потвърдена чрез ДНК анализ или отпечатъци.

Жилищният комплекс е бил в процес на основен ремонт, а пожарът вероятно се е разраснал заради неотговаряща на стандартите предпазна мрежа, поставена върху бамбуковото скеле. Пламъците са се разпространили бързо по фасадата, подпомогнати и от използваните изолационни плоскости.

Чоу уточни, че предстои пълно премахване на скелето и мрежата, за да се провери дали в сградите не се намират още тела.

Цзан Шук-ин, ръководител на звеното за издирване, посочи, че шестима души остават в неизвестност, като полицията е „относително сигурна“, че трима от тях са живели в комплекса Wang Fuk Court.

Лидерът на Хонконг Джон Ли вече създаде независима разследваща комисия, ръководена от съдия, която да установи причините и пропуските, довели до трагедията.

Полицията е арестувала 15 души от различни строителни фирми по обвинение в непредумишлено убийство, както и още шестима за неизправни противопожарни аларми.

Кървавият черен дим над комплекса се превърна в символ на най-голямата трагедия, сполетявала Хонконг в последните десетилетия.